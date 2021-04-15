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    Нападник «Манчестер Сіті» повторив досягнення Мбаппе в Лізі чемпіонів

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    Філіп Фоден швидко прогресує - Нападник «Манчестер Сіті» повторив досягнення Мбаппе в Лізі чемпіонів
    Філіп Фоден швидко прогресує
    Фото з відкритих джерел

    Фодену також вдалося забити двічі в чвертьфіналах європейського клубного турніру

    Автор переможного голу у ворота «Боруссії» з Дотмунда гравець «Манчестер Сіті» Філіп Фоден (2:1) став другим футболістом, якому вдалося забити у двох матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів до свого 21-річчя. Раніше це вдалося нападнику «Парі Сен-Жермен» Кіліану Мбаппе.

    Примітно, що в півфіналі ці два футболісти зіграють один проти одного. Фоден вже встиг передати привітання французу. У своєму «твиттері» він запитам «кіліана»: «Ти готовий?».

    20-річний англієць забив свій шостий гол у цьому турнірі і встановив рекорд для англійських футболістів у віці до 21 року. Раніше найкращий результат по голам в Лізі чемпіонів для гравців віком до 21 року серед англійців належав спільно Алану Сміту («Лідс»), Джейдону Санчо («Боруссія Дортмунд») і, відповідно, Фодену - по п'ять забитих м'ячів.

    В іншому півфіналі середи «Реал» вистояв у матчі проти «Ліверпуля» і в півфіналі зіграє з лондонським «Челсі».

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      Теги: УЄФА Манчестер парі
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