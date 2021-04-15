Вжалений джмелями «Манчестер Сіті» врятувався й пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Команда Олександра Зінченка продовжує боротися за всі трофеї сезону

«Манчестер Сіті», за який грає Олександр Зінченко, продовжує боротьбу в усіх турнірах, у яких бере участь. Три з них розігруються в Англії – Кубки Англіі та Ліги, а також чемпіонат, і один в Європі. Останній – найважчий, але місцяни вже дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Дортмундська «Боруссія» була переграна двічі за тиждень. Але якщо результат в Манчестері 2:1 виглядав для господарів не зовсім справедливим, адже більшу частину часу вони провели біля штрафного німецького клубу, то в Дортмунді їм довелося перебудовуватися під час матчу.

«Сіті» розпочав дуже мляво. Незрозуміле перекочування м’яча з одного флангу на інший з мінімальними претензіями на загострення до певного часу надавало впевненості, що переможний результат після першого матчу вони втримають. Проте перебіг подій на полі зміним гол англійця з «Боруссії». 17-річний Беллінгем пробив влучно у верхній кут і став одним з наймолодших авторів голів у Лізі чемпіонів.

Певний час в діях «Манчестер Сіті» проглядалася розгубленість, але гравці досить швидко прийшли до тями. До середини першого тайму зрівняти рахунок могли Кевін Де Брюйне й Олександр Зінченко. Українець бив головою, а результативний удар у нього відібрав воротар господарів. Був також шанс у Мареза.

Основні події розгорнулися після перерви. Англійці додали обертів і закрутили таку карусель, що гравці «Боруссії» почали помилятися. Емре Джан зіграв рукою в своєму майданчику і Марез реалізував пенальті. Згодом Родрі перевірив на міцність поперечину німецьких воріт, мав ще один шанс Де Брюйне. А надії господарів перевести гру хоча б в овертайм розвіяв Фоден, філігранний удар якого не зміг парирувати голкіпер. Знову 2:1 на користь «Сіті» і в півфіналі команда Хосепа Гвардіоли зустрінеться з «Парі Сен-Жермен», який вибив з розіграшу «Баварію».

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Боруссія Д – Манчестер Сіті – 1:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Беллінгем (15) – Марез (55, пен.), Фоден (75).

«Боруссія» Д: Хітц, Морей (Тіггерс, 81), Аканджі, Хуммельс, Геррейру, Емре Джан, Дауд (Т.Азар, 75), Беллінгем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейна, 68), Ройс, Холанд

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Зінченко, Рубен Діаш, Стоунз, Уокер, Гюндоган, Де Брюйне, Родрі, Фоден, Бернарду Сілва, Марез (Стерлінг, 88)