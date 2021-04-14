УЄФА має намір внести зміни до правил футболу

Керівний футбольний орган змінить правило переваги гола, забитого на полі суперника

Чинний володар кубка Ліги чемпіонів мюнхенська «Баварія» вилетіла з турніру в 1/4 фіналу турніру через те, що забила менше голів на власному полі. Хоча обидва матчі з «Парі Сен-Жермен» пройшли без глядачів і особливої ролі цей пункт правил не відігравав. Логічно було б його скасувати, проте Європейський союз футбольних асоціацій поки що вирішив тільки пом’якшити його. Таким чином, як передбачається, покращиться результативність ігор.

Як нагадує The Sun, згідно з чинним регламентом, за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в наступний раунд виходить команда, яка забила більше голів на чужому полі. За інформацією джерела, за новими правилами голи на виїзді будуть враховуватися тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме перевагу виїзного гола.

Повідомляється, що цю пропозицію вже підтримали провідні клуби Європи. Голосування за внесення поправок до правил пройде на засіданні комітету УЄФА з проведення змагань, яке відбудеться 16 квітня. Відзначається, що пропозиція повністю відмовитися від правила виїзного гола було відкинуто.