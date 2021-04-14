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    Ібрагімовіч ризикує завершити з футболом через участь у букмекерському бізнесі

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    Златан Ібрагімовіч може завершити кар'єру передчасно - Ібрагімовіч ризикує завершити з футболом через участь у букмекерському бізнесі
    Златан Ібрагімовіч може завершити кар'єру передчасно
    Фото з відкритих джерел

    Шведський нападник «Мілана» має акції відомого бренду у грі в ставках на спорт

    Блискуча кар’єра шведського нападника «Мілана» Златана Ібрагімовіча може завершиться передчасно. Навіть у 39 років він демонструє відмінну результативність, проте, як виявилося, порушив правила ФІФА. З’ясувалося, що Златан володіє акціями букмекерської компанії Bethard.

    Як повідомляє Aftonbladet, якщо ФІФА визнає шведа винним, він може бути оштрафований на суму до 1 млн шведських крон і усунений від футболу на терміндо трьох років.

    Правила ФІФА і УЄФА свідчать, що гравці, які мають відношення до букмекерських компаній, не допускаються до участі в змаганнях під егідою цих організацій. Златан Ібрагімовіч є співвласником компанії, яка базується на Мальті. Це підтвердив її директор Ерік Скарп.

    Генеральний секретар Шведської футбольної асоціації Хокан Шёстранд заявив, що асоціація ще не обговорювала ситуацію з Ібрагімовічем.

    Ібрагімович став співвласником і особою Bethard через свою компанію Unknown AB ще 2018 року.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ букмекери Златан Ібраґімовіч
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