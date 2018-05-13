Прем'єр-ліга. «Динамо» мінімально переграло «Зорю»

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«Зоря» - «Динамо». Фото: Getty Images

Перемога не допомогла команді Олександра Хацкевича залишитися в чемпіонській гонці

«Динамо» в річницю заснування клубу домоглося мінімальної виїзної перемоги над «Зорею» з рахунком 1:0.

У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами в перші 25 хвилин матчу. «Динамо» двічі могло забивати після розіграшу кутових, якби не чудова гра Андрія Луніна.

«Зоря» також мала шанс відзначитися після стандартного положення, коли помилку на виході допустив Денис Бойко, але відразу кілька гравців луганчан банально промахнулися по м'ячу із забійної позиції.

Кияни активно почали другий тайм і відкрили рахунок на 68-й хвилині, коли Артем Бесєдін виконав простріл в районі 11-метрової, який замкнув Беньямін Вербич. «Зоря» після пропущеного м'яча перейшла в атаку і могла відігратися на 85-й хвилині, але Денис Бойко потягнув удар зі штрафного у верхній кут своїх воріт.

«Динамо» набрало 70 очок після 31-го туру і займає другий рядок у турнірній таблиці УПЛ. «Зоря» знаходиться на четвертому місці з 43 очками.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

31-ий тур

«Зоря» - «Динамо» - 0:1

Гол: Вербич(67)