Наступним суперником Дерев'янченка може стати американський боксер

Головкін не хоче виходити у ринг проти українця

Колишній чемпіон світу у середній вазі Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) із США 28 квітня у Брукліні (Нью-Йорк, США) здобув перемогу над поляком Мацеєм Сулецьки (26-1, 10 КО), завоювавши статус обов'язкового претендента по лінії WBA. Джейкобс не приховує бажання зустрітися у реванші з чемпіоном Геннадієм Головкіним (37-0-1, 33 КО) з Казахстану, який



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Деніел Джейкобс. Фото New York Daily News

Головкін не хоче виходити у ринг проти українця

Колишній чемпіон світу у середній вазі Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) із США 28 квітня у Брукліні (Нью-Йорк, США) здобув перемогу над поляком Мацеєм Сулецьки (26-1, 10 КО), завоювавши статус обов'язкового претендента по лінії WBA.

Джейкобс не приховує бажання зустрітися у реванші з чемпіоном Геннадієм Головкіним (37-0-1, 33 КО) з Казахстану, який утримує титули WBA Super, IBF, WBC.

У березні 2017-го року американець був близький до того, щоб відібрати титули у Головкіна, але поступився близьким суддівським рішенням.

«Не приховую, найбільше хочу реванш з Головкіним, - цитує Джейкобса BoxingNews24. - Хочу довести всім, що саме я – найкращий середньоваговик у світі».

Едді Герн, промоутер Джейкобса, налаштований дещо скептично з приводу реваншу підопічного проти чинного чемпіона.

Він не сумнівається, що Головкін після перемоги 5 травня у Карсоні (штат Каліфорнія, США) над Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО) проведе реванш з мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Промоутер впевнений, що Головкін не битиметься з обов'язковим претендентом Сергієм Дерев'янченком (12-0, 10 КО) з України та позбудеться титулу IBF.

З огляду на високу рейтингову позицію, вакантний титул IBF можуть розіграти Дерев'янченко та Джейкобс.

Джерело: vringe.com