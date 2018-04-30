  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Наступним суперником Дерев'янченка може стати американський боксер

    Головкін не хоче виходити у ринг проти українця
    Колишній чемпіон світу у середній вазі Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) із США 28 квітня у Брукліні (Нью-Йорк, США) здобув перемогу над поляком Мацеєм Сулецьки (26-1, 10 КО), завоювавши статус обов'язкового претендента по лінії WBA. Джейкобс не приховує бажання зустрітися у реванші з чемпіоном Геннадієм Головкіним (37-0-1, 33 КО) з Казахстану, який
    • Сьогодні, 12:30
    • Розсилка
    Деніел Джейкобс. Фото New York Daily News
    Деніел Джейкобс. Фото New York Daily News

    Головкін не хоче виходити у ринг проти українця

    Колишній чемпіон світу у середній вазі Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) із США 28 квітня у Брукліні (Нью-Йорк, США) здобув перемогу над поляком Мацеєм Сулецьки (26-1, 10 КО), завоювавши статус обов'язкового претендента по лінії WBA.

    Джейкобс не приховує бажання зустрітися у реванші з чемпіоном Геннадієм Головкіним (37-0-1, 33 КО) з Казахстану, який утримує титули WBA Super, IBF, WBC.

    У березні 2017-го року американець був близький до того, щоб відібрати титули у Головкіна, але поступився близьким суддівським рішенням.

    «Не приховую, найбільше хочу реванш з Головкіним, - цитує Джейкобса BoxingNews24. - Хочу довести всім, що саме я – найкращий середньоваговик у світі».

    Едді Герн, промоутер Джейкобса, налаштований дещо скептично з приводу реваншу підопічного проти чинного чемпіона.

    Він не сумнівається, що Головкін після перемоги 5 травня у Карсоні (штат Каліфорнія, США) над Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО) проведе реванш з мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

    Промоутер впевнений, що Головкін не битиметься з обов'язковим претендентом Сергієм Дерев'янченком (12-0, 10 КО) з України та позбудеться титулу IBF.

    З огляду на високу рейтингову позицію, вакантний титул IBF можуть розіграти Дерев'янченко та Джейкобс.

    Джерело: vringe.com

    бокс Сергій Дерев'янченко реванш IBF
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ