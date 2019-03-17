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    Навіть Русин забив: «Динамо» здобуло перемогу над «Олімпіком» (відео)

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    Олександр хацкевич на диво легко переміг В'ячеслава Шевчука - Навіть Русин забив: «Динамо» здобуло перемогу над «Олімпіком» (відео)
    Олександр хацкевич на диво легко переміг В'ячеслава Шевчука
    Фейсбук-паблік ФК Олімпік

    «Олімпік» вразив безвольністю

    Заключний матч 22-го туру української Прем'єр-ліги зіграли на київському стадіоні імені Валерія Лобановського донецький «Олімпік» і київське «Динамо». Фаворит переміг, а суперник діяв на диво безвольно.  

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    «Олімпік» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:2

    Голи: 0:1 - Віктор Циганков (13, з пенальті). 1:1 - Олексій Гай (27, з пенальті). 1:2 - Русин (39)
    «Олімпік»: Бетім Халімі – Ксьонз, Євген Цимбалюк, Дмитро Гришко (к), Снурніцин – Віталій Кольцов (Андрій Кравчук, 63), Олексій Гай - Геннадій Пасич (Шиндер, 81), Політило, Віталій Балашов (Максим Дегтярьов, 62) – Матар Діейє. Тренер - В’ячеслав Шевчук
    «Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко - Шепелєв, Буяльський - Віктор Циганков (к), Гармаш (Шапаренко, 67), Сідклей - Русин (Вербіч, 86). Тренер - Олександр Хацкевич
    Судді: Пасхал (Херсон) - Максим Чертоляс (Херсон), Денис Шудрик (Сімферополь)
    Попередження: Матар Діейє (59) - Русин (28), Бурда (44), Кадар (58)
    17 березня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського

    «Олімпік» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:2

    Таким чином, «Динамо» завершило перший етап чемпіонату з 50-ма очками і семиочковим відставанням від лідера, «Шахтаря». «Олімпік» з 20-ма пунктами - десятий з 12-ти команд.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» ФК Олімпік Віктор Циганков Олександр Хацкевич Беньямін Вербіч Сідклей В'ячеслав Шевчук Віталій Миколенко Денис Бойко Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Дмитро Гришко Сергій Політило Олексій Гай Павло Ксьонз Микита Бурда Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Бетім Халімі Євген Цимбалюк Антон Шиндер Віталій Кольцов Матар Діейє Геннадій Пасич Віталій Балашов Ігор Снуріцин Андрій Кравчук Максим Дегтярьов
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