Навіть Русин забив: «Динамо» здобуло перемогу над «Олімпіком» (відео)
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«Олімпік» вразив безвольністю
Заключний матч 22-го туру української Прем'єр-ліги зіграли на київському стадіоні імені Валерія Лобановського донецький «Олімпік» і київське «Динамо». Фаворит переміг, а суперник діяв на диво безвольно.
«Олімпік» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:2
Голи: 0:1 - Віктор Циганков (13, з пенальті). 1:1 - Олексій Гай (27, з пенальті). 1:2 - Русин (39)
«Олімпік»: Бетім Халімі – Ксьонз, Євген Цимбалюк, Дмитро Гришко (к), Снурніцин – Віталій Кольцов (Андрій Кравчук, 63), Олексій Гай - Геннадій Пасич (Шиндер, 81), Політило, Віталій Балашов (Максим Дегтярьов, 62) – Матар Діейє. Тренер - В’ячеслав Шевчук
«Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко - Шепелєв, Буяльський - Віктор Циганков (к), Гармаш (Шапаренко, 67), Сідклей - Русин (Вербіч, 86). Тренер - Олександр Хацкевич
Судді: Пасхал (Херсон) - Максим Чертоляс (Херсон), Денис Шудрик (Сімферополь)
Попередження: Матар Діейє (59) - Русин (28), Бурда (44), Кадар (58)
17 березня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського
Таким чином, «Динамо» завершило перший етап чемпіонату з 50-ма очками і семиочковим відставанням від лідера, «Шахтаря». «Олімпік» з 20-ма пунктами - десятий з 12-ти команд.