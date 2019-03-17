Ультрас: благоднійну акцію перед матчем «Динамо» - «Челсі» намагалися зірвати



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Перформенс динамівських ультрас на підтримку полонених моряків під час матчу «Динамо» - «Челсі» Druzi Dynamo

Фанати мають три питання до Київської влади

В день матчу 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Челсі» WBC Ультрас «Динамо» та Druzi Dynamo провели благодійну акцію «#Синергія». Вона складалася з двох частин: допомоги двом дитячим будинкам та підтримки моряків, які перебувають у російському полоні. Здавалося б, опонентів у такої благородної справи бути не повинно. Але у цьому випадку випадку трапилося інакше.

«Ми почали розкладати намет на Троїцькій площі, неподалік від театру оперети, - розповідає про інцидент учасниця акції Вероніка. - Тут до нас підійшли жінка з чоловіком. Жінка сказала, що вона директор підземного паркінгу, а Троїцька площа - то їхня приватна власність. Намет, мовляв, несанкціонований, дозволу ніхто не видавав, тому від нас вимагали покинути територію. В разі невиконання вона погрожувала викликати охорону. Ми пояснювали, що у нас благодійна акція, що ми домовилися з клубом «Динамо». На це жінка відповіла, що жодних документальних підтверджень вона немає, це наші проблеми і її вони не стосуються, а отже ми повинні забратися».

Довелося від гріха подалі зібратися і піти. Через що люди, які принесли речі, плуталися і довго нас шукали. Адже анонсоване місце розташування намету було змінене на інше місце, де намет було важче знайти.

Зрештою, добре те, що добре закінчується. За словами Вероніки, усе задумане вдалося реалізувати. За три з половиною години було зібрано повний намет речей. Люди відгукнулися на заклик з розумінням. 21 квітня речі будуть доставлені до дитбудинків у селі Копилів Київської області та місті Чигирин Черкаської області. Впродовж найближчого тижня речі речі можна доносити за адресою Саксаганського 66б. Після поїздки буде надано звіт по акції.

За підсумками інциденту у WBC Ультрас «Динамо» та організації «Druzi Dynamo» залишилися питання, які вони адресували міській владі Києва:

1) На якій підставі було приватизовано Троїцьку площу?

2) Хто саме є власниками Троїцької площі та в яких випадках потрібно узгоджувати з власником своє перебування на ній?

3) Які ще площі та вулиці Києва знаходяться у приватній власності?