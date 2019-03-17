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    «Динамо» заборгувало своїм гравцям 750 тисяч доларів

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    «Динамо» заборгувало своїм гравцям 750 тисяч доларів
    Фото: пресс-служба «Динамо»

    У київському клубі проблеми не лише з результатами команди

    750 тисяч доларів - таку суму мали отримати футболісти київського клубу після виступу в Лізі Європи. Про це повідомили журналісти проекту «ТаТоТаке».

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    «Щодо нових гравців. Не факт, що у «Динамо» є на них гроші, тим паче на високооплачуваних, тому що за нашою інформацією, «Динамо» не виплатило призові гравцям за результат у групі Ліги Європи і за прохід «Олімпіакоса», - розповів журналіст Сергій Болотніков.

    Подібну інформацію повідомив і Михайло Співаковський. За його словами, динамівці повинні були отримати по 200 тисяч доларів преміальних за кожну перемогу в групі Ліги Європи. Їх було три, отже, сума премій - 600 тисяч.

    Окрім цього був штраф у 100 тис. доларів за матч з «Яблонцем» та 200-250 тисяч бонусів за проходження «Олімпіакоса».

    У висновку Співаковський зазначив: «Якщо провести математичний розрахунок, то ми отримаємо суму в 750 тис. доларів».

    Це питання керівництво «Динамо» пообіцяло вирішити вже до 20 березня, звернувшись до гендиректора клубу Резо Чохонелідзе.

    Також варто зазначити, що офіційна зарплатня гравців клубу становить 18-20 тисяч гривень щомісяця. Це дозволяє ФК не слачувати податки в повному обсязі та ухилятися від військового збору.

    За даними експерта з питань соціальної політики Андрія Павловського, київський клуб за 5 років міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

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