Під час матчу з «Челсі» динамівські ультрас вивісили банери до Дня добровольця (фото і відео)



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Фейсбук-паблік WBC Ультрас Динамо

Кияни підкреслюють, що за їхніми акціями не стоїть жодна політична сила

Вчора, 14 березня, під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Челсі» на трибуні WBC-ультрас «Динамо» в День добровольця були вивішені банери «Непоборні ті полки, де звитяжні юнаки» та «Корупція в армії та поліції вбиває захисників України».

Саме цього дня, коли вшановують українських добровольців, які пішли боронити Україну, ми вкотре подякували всім героям, які зі зброєю в руках захищали та захищають нашу землю. Також динамівські ультрас вирішили ще раз привернути увагу до проблеми корупції, яка сьогодні існує, зокрема в силових структурах нашої держави.

Разом з тим, WBC-ультрас «Динамо» на своєму пабліку в «Фейсбуку» підкреслюють, що їхня позиція немає стосунку до жодних політичних сил чи їхніх партiйних акцій, як про це стверджують деякі ресурси.

«Для нас завжди державний стяг України буде вищою цінністю, ніж різноманітні партійні прапори», - йдеться у повідомленні.

«Динамо» - «Челсі». WBC ультрас «Динамо»

Раніше ми вже повідомляли, що на іншій трибуні угруповання «Родичі» теж підготувало антикорупційний перформенс.