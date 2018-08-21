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    Найдешевший квиток на матч плей-офф Ліги Європи «Зоря» - «Лейпциг» коштує 190 гривень

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    Фото: ФК Зоря - Найдешевший квиток на матч плей-офф Ліги Європи «Зоря» - «Лейпциг» коштує 190 гривень
    Фото: ФК Зоря

    На офіційному сайті луганського клубу вже з'явилася інформація про ціни на квитки на гру

    «Зоря» побореться з «Лейпцигом» за право виступати на груповому етапі Ліги Європи.

    Перша зустріч між командами відбудеться 23 серпня о 21:30 в Запоріжжі.

    На офіційному сайті «Зорі» вже з'явилася інформація про ціни на квитки на гру:

    Сектора 1,5 - 300 грн
    Сектора 2,4 - 400 грн
    Сектор 3 - 600 грн
    Сектора 7,8,15,16 - 190 грн
    Сектора 9,13 - 260 грн
    Сектора 10,12 - 360 грн
    Сектор 11 - 560 грн

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» може орендувати форварда, який належить відомому португальському клубу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи «Зоря»
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