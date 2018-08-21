Найдешевший квиток на матч плей-офф Ліги Європи «Зоря» - «Лейпциг» коштує 190 гривень
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Фото: ФК Зоря
На офіційному сайті луганського клубу вже з'явилася інформація про ціни на квитки на гру
«Зоря» побореться з «Лейпцигом» за право виступати на груповому етапі Ліги Європи.
Перша зустріч між командами відбудеться 23 серпня о 21:30 в Запоріжжі.
На офіційному сайті «Зорі» вже з'явилася інформація про ціни на квитки на гру:
Сектора 1,5 - 300 грн
Сектора 2,4 - 400 грн
Сектор 3 - 600 грн
Сектора 7,8,15,16 - 190 грн
Сектора 9,13 - 260 грн
Сектора 10,12 - 360 грн
Сектор 11 - 560 грн
Раніше повідомлялося, що «Зоря» може орендувати форварда, який належить відомому португальському клубу.