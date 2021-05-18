Названі найдорожчі футбольні бренди в світі
Рейтинг очолює іспанський «Реал». Українських клубів в ньому немає
Англійська консалтингова компанія Brand Finance склала черговий топ-50 найдорожчих футбольних брендів. Список, як і минулого року, очолив мадридський «Реал». Друге місце зайняла «Барселона», до трійки також потрапив «Манчестер Юнайтед».
Топ-10 найдорожчих футбольних брендів від Brand Finance виглядає так:
1 (1). «Реал» Іспанія – €1,276 млрд
2 (2). «Барселона» Іспанія – €1,266 млрд
3 (3). «Манчестер Юнайтед» Англія – €1,130 млрд
4 (5). «Манчестер Сіті» Англія – €1,118 млрд
5 (6). «Баварія» Німеччина – €1,068 млрд
6 (4). «Ліверпуль» Англія – €973 млрд
7 (7). «ПСЖ» Франція – €887 млрд
8 (8). «Челсі» Англія – €769 млрд
9 (9). «Тоттенгем Хотспур» Англія – €723 млн
10 (10). «Арсенал» Англія – €675 млн
У дужках вказане місце, яке клуб посідав минулого року.
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