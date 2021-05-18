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    Названі найдорожчі футбольні бренди в світі

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    Бренд мадридського &laquo;Реала&raquo; є найдорожчим у світі - Названі найдорожчі футбольні бренди в світі
    Бренд мадридського «Реала» є найдорожчим у світі
    Фото з відкритих джерел

    Рейтинг очолює іспанський «Реал». Українських клубів в ньому немає

    Англійська консалтингова компанія Brand Finance склала черговий топ-50 найдорожчих футбольних брендів. Список, як і минулого року, очолив мадридський «Реал». Друге місце зайняла «Барселона», до трійки також потрапив «Манчестер Юнайтед».

    Топ-10 найдорожчих футбольних брендів від Brand Finance виглядає так:

    1 (1). «Реал» Іспанія – €1,276 млрд

    2 (2). «Барселона» Іспанія – €1,266 млрд

    3 (3). «Манчестер Юнайтед» Англія – €1,130 млрд

    4 (5). «Манчестер Сіті» Англія – €1,118 млрд

    5 (6). «Баварія» Німеччина – €1,068 млрд

    6 (4). «Ліверпуль» Англія – €973 млрд

    7 (7). «ПСЖ» Франція – €887 млрд

    8 (8). «Челсі» Англія – €769 млрд

    9 (9). «Тоттенгем Хотспур» Англія – €723 млн

    10 (10). «Арсенал» Англія – €675 млн

    У дужках вказане місце, яке клуб посідав минулого року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона
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    Названі найдорожчі футбольні бренди в світі