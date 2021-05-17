Мессі стане партнером Зінченка в «Манчестер Сіті» за однієї умови

Капітан збірної Аргентини хоче отримувати в англійському клубі £25 млн на рік

Матч з «Сельтою» в передостанньому турі чемпіонату Іспанії може стати останнім для Ліонеля Мессі у футболці «Барселони» на рідному «Камп Ноу». Каталонці втратили шанси виграли чемпіонат, а нову угоду нападник поки ще не уклав з клубом. Зате він може опинитися в «Манчестер Сіті», де грає українець Олександр Зінченко. Аргентинець може підписати з клубом угоду на один рік, якщо його зарплата складе не менше £25 млн. По це повідомляє The Sun.

Чинний контракт аргентинця з синьо-гранатовими розрахований до 30 червня 2021 року. У цьому сезоні 33-річний футболіст провів 46 матчів в клубних турнірах, в яких забив 37 м'ячів і зробив 11 результативних передач.

Мессі не буде підписувати новий контракт до завершення діючої угоди. А по завершенні Прімери він приєднається до збірної Аргентини, яка візьме участь у відборі до чемпіонату світу. Суперники – команди Колумбії та Чилі. Примітно, що у списку викликаних футболістів немає жодного гравця, який не виступає за європейський клуб.

Тим часом, збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи. Головний тренер Андрій Шевченко повідомив, хто не потрапить до заявки на турнір.