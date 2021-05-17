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    Роналду таємно вивіз увесь свій люксовий автопарк з Турину (відео)

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    Кріштіану Роналду перевіз свій автопарк - Роналду таємно вивіз увесь свій люксовий автопарк з Турину (відео)
    Кріштіану Роналду перевіз свій автопарк
    Фото з відкритих джерел

    Журналісти гадають, чи не зігрався нападник перебратися в лісабонський «Спортінг»

    Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду вивіз усі свої люксові автомобілі з гаража біля будинку в Турині, де він мешкає зі своєю сім’єю. Відео в соціальній мережі Twitter опублікував журналіст Джакомо Скутьєро.

    36-річний нападник «бьянконері» для пересування машин замовив вантажний автомобіль. У ролику видно, як суперкари футболіста завантажують на вантажівку, що належить лісабонської транспортної компанії Rodo Cargo.

    Примітно, що прибуття автомобілів Роналду в 2018 році в Турин стало знаком про перехід гравця в «Ювентус».

    Раніше повідомлялося, що мати футболіста Долорес Авейру пообіцяла уболівальникам «Спортинга» повернути його в Лісабон. Роналду виступав за «Спортинг» з 2002 по 2003 рік.

    Трудова угода Кріша з «Ювентусом» закінчується влітку 2022 року. Роналду в поточному сезоні Серії А провів 32 матчі і забив 28 м'ячів.

    «Спортінг» цього сезону вперше за 20 років став чемпіоном Португалії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус
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    Роналду таємно вивіз увесь свій люксовий автопарк з Турину (відео)