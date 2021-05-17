Роналду таємно вивіз увесь свій люксовий автопарк з Турину (відео)

Журналісти гадають, чи не зігрався нападник перебратися в лісабонський «Спортінг»

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду вивіз усі свої люксові автомобілі з гаража біля будинку в Турині, де він мешкає зі своєю сім’єю. Відео в соціальній мережі Twitter опублікував журналіст Джакомо Скутьєро.

36-річний нападник «бьянконері» для пересування машин замовив вантажний автомобіль. У ролику видно, як суперкари футболіста завантажують на вантажівку, що належить лісабонської транспортної компанії Rodo Cargo.

Примітно, що прибуття автомобілів Роналду в 2018 році в Турин стало знаком про перехід гравця в «Ювентус».

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

Раніше повідомлялося, що мати футболіста Долорес Авейру пообіцяла уболівальникам «Спортинга» повернути його в Лісабон. Роналду виступав за «Спортинг» з 2002 по 2003 рік.

Трудова угода Кріша з «Ювентусом» закінчується влітку 2022 року. Роналду в поточному сезоні Серії А провів 32 матчі і забив 28 м'ячів.

«Спортінг» цього сезону вперше за 20 років став чемпіоном Португалії.