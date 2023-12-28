Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Названо єдиного кандидата на посаду президента УАФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Названо єдиного кандидата на посаду президента УАФ
Андрій Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років
фото з відкритих джерел

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ

Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу (УАФ). Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що сьогодні, 28 грудня, відбулося засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ. В усіх протоколах було висунуто кандидатуру Шевченка.

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно Статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ.

Таким чином, Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу, який відбудеться 25 січня 2024 року в столичному Будинку футболу.

Про результати засідань комісії й робочої групи повідомлено ФІФА та УЄФА, які постійно отримують інформацію про перебіг підготовки до Конгресу УАФ.

Раніше повідомлялося, що Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в 2000-х роках разом з командою виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі збірної України.

Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.

У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.

Теги: Андрій Шевченко НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2019 році Ракицький за власним бажанням відмовився від виступів у збірній та пішов грати за пітерський «Зеніт»
Ракицький надумав повернутися до української збірної з футболу
Вчора, 18:00
Залужний отримав футболку з підписом Мессі
Мессі підписав футболку для Залужного (фото)
24 грудня, 12:56
Андрій Шевченко в складі збірної України виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі команди
Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років
24 грудня, 17:23

Новини

Названо єдиного кандидата на посаду президента УАФ
Названо єдиного кандидата на посаду президента УАФ
Ракицький надумав повернутися до української збірної з футболу
Ракицький надумав повернутися до української збірної з футболу
Росія оголосила в розшук спортсменів, які виїхали до США
Росія оголосила в розшук спортсменів, які виїхали до США
Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
НОК назвав найкращу спортсменку 2023 року
НОК назвав найкращу спортсменку 2023 року
На Київщині відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби
На Київщині відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
289K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
231K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
77K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
39K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
37K
Третя стадія розпаду російської імперії
34K
В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію

Новини

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua