Названо єдиного кандидата на посаду президента УАФ

Андрій Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ

Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу (УАФ). Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

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Зазначається, що сьогодні, 28 грудня, відбулося засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ. В усіх протоколах було висунуто кандидатуру Шевченка.

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно Статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ.

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Таким чином, Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу, який відбудеться 25 січня 2024 року в столичному Будинку футболу.

Про результати засідань комісії й робочої групи повідомлено ФІФА та УЄФА, які постійно отримують інформацію про перебіг підготовки до Конгресу УАФ.

Раніше повідомлялося, що Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в 2000-х роках разом з командою виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі збірної України.

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Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.

У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.