Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років
У переліку найкращих гравців збірних Шевченко посів 14 місце
Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найкращих гравців національних збірних 2000-х років, який був складений виданням FourFourTwo. У цьому переліку легендарний українець посів 14 місце.
Очолив рейтинг бразилець Роналдіньо, також до трійки найкращих потрапили француз Зінедін Зідан та ще один бразилець Кака.
Топ-10 найкращих гравців збірних в 2000-х роках:
- Роналдіньо (Бразилія)
- Зінедін Зідан (Франція)
- Кака (Бразилія)
- Андрес Іньєста (Іспанія)
- Хаві (Іспанія)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
- Роналдо (Бразилія)
- Ріо Фердінанд (Англія)
- Андреа Пірло (Італія)
- Ліонель Мессі (Аргентина)
Нагадаємо, що Андрій Шевченко в 2000-х роках разом з командою виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі збірної України.
Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.
У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.
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