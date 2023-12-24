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Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років

Христина Жиренко
glavcom.ua
Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років
Андрій Шевченко в складі збірної України виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі команди

У переліку найкращих гравців збірних Шевченко посів 14 місце

Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найкращих гравців національних збірних 2000-х років, який був складений виданням FourFourTwo. У цьому переліку легендарний українець посів 14 місце.

Очолив рейтинг бразилець Роналдіньо, також до трійки найкращих потрапили француз Зінедін Зідан та ще один бразилець Кака.

Топ-10 найкращих гравців збірних в 2000-х роках:

  1. Роналдіньо (Бразилія)
  2. Зінедін Зідан (Франція)
  3. Кака (Бразилія)
  4. Андрес Іньєста (Іспанія)
  5. Хаві (Іспанія)
  6. Кріштіану Роналду (Португалія)
  7. Роналдо (Бразилія)
  8. Ріо Фердінанд (Англія)
  9. Андреа Пірло (Італія)
  10. Ліонель Мессі (Аргентина)

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в 2000-х роках разом з командою виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі збірної України.

Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.

У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.

Теги: Франція Італія Англія рейтинг Іспанія Андрій Шевченко Португалія Бразилія Ліонель Мессі Аргентина Зінедін Зідан Кріштіану Роналду Андреа Пірло НОВИНИ ФУТБОЛУ

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