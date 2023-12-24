Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих гравців збірних 2000-х років

Андрій Шевченко в складі збірної України виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі команди

У переліку найкращих гравців збірних Шевченко посів 14 місце

Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найкращих гравців національних збірних 2000-х років, який був складений виданням FourFourTwo. У цьому переліку легендарний українець посів 14 місце.

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Очолив рейтинг бразилець Роналдіньо, також до трійки найкращих потрапили француз Зінедін Зідан та ще один бразилець Кака.

Топ-10 найкращих гравців збірних в 2000-х роках:

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Роналдіньо (Бразилія) Зінедін Зідан (Франція) Кака (Бразилія) Андрес Іньєста (Іспанія) Хаві (Іспанія) Кріштіану Роналду (Португалія) Роналдо (Бразилія) Ріо Фердінанд (Англія) Андреа Пірло (Італія) Ліонель Мессі (Аргентина)

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в 2000-х роках разом з командою виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу, а загалом на його рахунку 111 матчів та 48 голів у складі збірної України.

Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також він є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.

У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.