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Мессі підписав футболку для Залужного (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мессі підписав футболку для Залужного (фото)
Залужний отримав футболку з підписом Мессі
фото: Sapronov Yuri/Facebook

Український головнокомандувач отримав подарунок від знаменитого аргентинця

Легендарний футболіст, восьмиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі підписав для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного футболку американського «Інтера Маямі». Про це розповів український бізнесмен Юрій Сапронов у Facebook.

За посередництва оборонця збірної України Сергія Кривцова бізнесмен Сапронов відвідав тренування «Інтера Маямі». Там він скористався нагодою і попросив Мессі, щоб той підписав футболку зі своїм прізвищем для Залужного.

«Передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі. Коли я був у Майамі, я звичайно був на матчах Інтера Майамі, і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав», – написав Сапронов.

Взамін футболіст отримав випуск журналу Time із інтерв'ю українського головкома.

Нагадаємо, що аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець «Інтера Маямі». Аргентинець отримав рекордний контракт.

До слова, український захисник «Інтер Маямі» Сергій Кривцов виграв перший трофей із командою.

Як повідомлялося, нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року й отримав «Золотого м’яча».

Теги: Ліонель Мессі Валерій Залужний НОВИНИ ФУТБОЛУ

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