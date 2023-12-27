Ракицький надумав повернутися до української збірної з футболу

У 2019 році Ракицький за власним бажанням відмовився від виступів у збірній та пішов грати за пітерський «Зеніт»

34-річний захисник чекатиме на виклик до лав «синьо-жовтих»

Ветеран донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький готовий повернутися до національної команди України та навіть співатиме державний славень у разі появи в таборі дружини Сергія Реброва. Про це повідомляє Champion.com.ua.

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34-річний захисник чекатиме на виклик до лав «синьо-жовтих». У 2019 році він за власним бажанням відмовився від виступів у збірній з формулюванням «великий футбол перетворився на велику політику».

Утім, із часу виступів у складі пітерського «Зеніта» позиція Ракицького зазнала змін. Тепер він хотів би зіграти за національну команду, готовий виконати пісню на посвяті новачків, а також пообіцяв заспівати гімн. Останнього центрбек раніше уникав, а руку під час виконання часто тримав нижче серця.

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«Якщо отримаю виклик в національну команду, буду дуже радий. У збірній є традиція: новачок повинен виконати якусь пісню. І хоча я і провів за національну команду більше півсотні матчів, але все одно готовий щось заспівати для хлопців під час цього символічного дійства. А гімн України тоді б уже виконав на стадіоні. У будь-якому випадку я його співаю і буду співати», – заявив Ракицький.

У січні цьогоріч ветеран повернувся до «Шахтаря» після трьох років виступів у чемпіонаті Росії та недовгого вояжу до Туреччини. З того часу він провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі. Загалом у складі «гірників» – 353 поєдинки.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Ярослав Ракицький висловився за те, що не потрібно розводити при жеребкуванні європейських турнірів українські і російські клуби. Футболіста неодноразово критикували за те, що після окупації частини України він продовжував виступати за пітерський клуб.

Згодом захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року після трансферу із «Шахтаря» за 10 млн євро. Контракт розірвано за півроку до його закінчення.

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Пресслужба клубу з країни-агресора стверджує, що гравець попросив про дострокове розірвання контракту «у зв'язку з важкою сімейною ситуацією». Проте відомо, що ще 24 лютого, у день злочинного вторгнення Росії в Україну, Ракицький написав у своєму інстаграмі: «Я – Українець! Україні Мир! Стоп війні!», а згодом він поширив серед своїх фанатів відео українського співака Монатика про війну.

Зазначимо, Ярослав Ракицький народився 3 серпня 1989 року у Першотравенську Дніпропетровської області. У системі донецького «Шахтаря» знаходився з 13 років та пройшов шлях до гравця основного складу команди. Провів за клуб 326 матчів та забив 14 м'ячів. У складі молодіжної збірної України брав участь у чемпіонаті Європи-2011 у Данії.