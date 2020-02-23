НБА: Дебют Леня приносить «Кінгз» удачу

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сакраменто» перемагають моцного суперника

Огляд матчів 22 лютого в Національній баскетбольній асоціації

«Мілвокі» – «Філадельфія» 119:98

Вже на п’ятій хвилині завершув шоу Бен Сіммонз, який зловив рецидив травми спини. Без нього віддувався за всіх пан Ембіїд разом з Коркмазом та Мілтоном. Ця компанія не уникла погрому від лідера чемпіонату. У стані «Бакс» традиційно лютували Адетокумбо - 31+17 підбирань +8 асистів (12/17, 2/5 дальні) та Міддлтон - 25+9 підбирань (10/15).

«Юта» – «Г’юстон» 110:120

Справжній центровий Гобер нічого не зміг протиставити команді, де всі менші за два метри. Вже у третій чверті долю матчу було вирішено, далі лише догравали. Гарден набрав 38+5+7, 13/23, 6/11, Вестбрук теж був на рівні - 34+6+4, 14/26.

Це перемога дозволила «Рокетс»на четверту позицію на Заході, яку вони нині ділять… з «Ютою»

«Маямі» – «Клівленд» 124:105

«Атланта» – «Даллас» 111:107

«Мавс» вирішили дати вихідні своїм лідерам - Дончічу та Порзінгісу. Результат цього експерименту на табло. «Даллас» вів 15 очок, але поступився у клатчі, де виблискували Коллінз - 35+17 (13/18, 3/3) та Трей Янг 25+6+10 (10/21).

«Кліпперс» – «Сакраменто» 103:112

У новій команді нарешті дебютував Алекс Леньй це одразу мало ефект - «Кінгз» перемогли фаворита. Ба більше - впевнено лідирували майже всю гру. Українець проявити себе не зміг, але все одно був корисним (3+8 підбирань) у підсумку, а кращим став ще один новачок «Кінгз» - жіттєрадісний Кент Бейзмор - 23+6+4 перехоплення (7/13).

«Кліпперс» – «Сакраменто» - огляд матчу Автор: НБА

«Чикаго» – «Фінікс» 104:112

«Шарлотт» – «Бруклін» 86:115