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    НБА: Дебют Леня приносить «Кінгз» удачу

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    <p><span>&laquo;Сакраменто&raquo; перемагають моцного суперника</span></p> - НБА: Дебют Леня приносить «Кінгз» удачу

    «Сакраменто» перемагають моцного суперника

    Огляд матчів 22 лютого в Національній баскетбольній асоціації

    «Мілвокі» – «Філадельфія» 119:98

    Вже на п’ятій хвилині завершув шоу Бен Сіммонз, який зловив рецидив травми спини. Без нього віддувався за всіх пан Ембіїд разом з Коркмазом та Мілтоном. Ця компанія не уникла погрому від лідера чемпіонату. У стані «Бакс» традиційно лютували Адетокумбо - 31+17 підбирань +8 асистів (12/17, 2/5 дальні) та Міддлтон - 25+9 підбирань (10/15).

    «Юта» – «Г’юстон» 110:120

    Справжній центровий Гобер нічого не зміг протиставити команді, де всі менші за два метри. Вже у третій чверті долю матчу було вирішено, далі лише догравали. Гарден набрав 38+5+7, 13/23, 6/11, Вестбрук теж був на рівні - 34+6+4, 14/26.

    Це перемога дозволила «Рокетс»на четверту позицію на Заході, яку вони нині ділять… з «Ютою»

    «Маямі» – «Клівленд» 124:105

    «Атланта» – «Даллас» 111:107

    «Мавс» вирішили дати вихідні своїм лідерам - Дончічу та Порзінгісу. Результат цього експерименту на табло. «Даллас» вів 15 очок, але поступився у клатчі, де виблискували Коллінз -  35+17 (13/18, 3/3) та Трей Янг 25+6+10 (10/21).

    «Кліпперс» – «Сакраменто» 103:112

    У новій команді нарешті дебютував Алекс Леньй це одразу мало ефект - «Кінгз» перемогли фаворита. Ба більше - впевнено лідирували майже всю гру. Українець проявити себе не зміг, але все одно був корисним (3+8 підбирань) у підсумку, а кращим став ще один новачок «Кінгз» - жіттєрадісний Кент Бейзмор - 23+6+4 перехоплення (7/13).

    «Кліпперс» – «Сакраменто» - огляд матчу
    Автор: НБА

    «Чикаго» – «Фінікс» 104:112

    «Шарлотт» – «Бруклін» 86:115

    Топ-10 моментів матчів 22 лютого
    Автор: НБА
    баскетбол НБА Олексій Лень «Г’юстон Рокетс»
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