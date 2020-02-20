Топ-5 найкращих в НБА за історію: версія зірки сучасності



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Першим у своєму топі Кевін Дюрант назвав недавно загиблого Кобі Браянта OpenCourt-Basketball

Кевін Дюрант впорався із завданням не без труднощів

Гравець клубу Національної баскетбольної асоціації «Бруклін Нетс» Кевін Дюрант розповів, на виступи яких гравців йому найприємніше дивитися. Баскетболіст відразу назвав Кобі Браянта і Майкла Джордана, а потім, після паузи, згадав імена Шакіла О'Ніла, Меджіка Джонсона і Леброна Джеймса.

«Кобі, Майк ... Ох, важкувато. Ще Шак, Меджік і Леброн. Якби я не міг дивитися ні на кого іншого і повинен був дивитися тільки на цих п'ятьох, думаю, я був би задоволений усе життя», - сказав Дюрант в інтерв'ю YouTube-каналі Bleacher Report.

Дюрант - дворазовий чемпіон НБА у складі «Ґолден Стейт Ворріорз». У міжсезоння-2019 він перейшов у «Бруклін Нетс», але понині не зіграв за клуб жодного матчу через травму, отриману в ході фінальної серії сезону-2018/2019, в якій «Ґолден Стейт» поступився «Торонто Репторз» з рахунком 2:4.