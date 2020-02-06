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    Український центровий Олексій Лень змінив клуб

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    Олексій Лень - гравець Сакраменто Кінгс - Український центровий Олексій Лень змінив клуб
    Олексій Лень - гравець Сакраменто Кінгс
    NBA

    Уродженець Антрациту став «Королем»

    Після трансферу до «Атланти» швейцарського центра Клінта Капели українцю стало затісно у «Гокс».

    Але це розумів не тільки він, але й клуб - у підсумку не пройшло й доби, як центровий Лень був обміняний. Новим прихистком українця став клуб західної конференції «Сакраменто Кінгс, де Лень буде основним центром (якщо, звичайно, тренер Люк Волтон не вирішить грати смолбол).

    Разом з Ленем до «Кінгс» перейшов ще один гравець «Атланти» - Джабарі Паркер, а у зворотньому напрямку поїхав Двейн Дедмон, що минулого року перейшов до «Кінгс»» саме з «Гокс, але не заграв, захандрив та просив обміну.

    Деталі трейду повідомив мнсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

    Для Леня це дуже вдалий трейд - його контракт на 4,1 млн доларів закінчується цього літа - й українцю требя показати всі свої навички з кращої сторони, щоб у новому було більше нулів. У 40 матчах за «Гокс» він набирав по 8,7 очок (55% з гри) і 5,8 підбирань, мав непогану пресу, але не мав стабільного місця в основі.


    Джерело: Главком СПОРТ

    NBA баскетбол Олексій Лень Атланта Гокс
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