НБА: Рекорд Трея Янга та Ембіїд-рятівник



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Джоел Ембіїд витягує філадельфійцев з болота НБА

Огляд матчів 20 лютого в НБА

«Філадельфія» – «Бруклін» 112:104 ОТ

Комедія помилок на старті матчу обернулася спуртами то одних, то інших. Спочатку «Сіксерс» повели +16, потім вони отримали ривок 18:0 від «Брукліна», потім дані «Нетс» мали вигравати, але Вілсон Чендлер нарварся на блок-шот Ембіїда а потім був овертайм, де «Філадельфія» перемогла 9:1. Дива та й годі.

Ембіїд доміунує Автор: NBA

«Атланта» – «Маямі» 129:124

Трей Янг видав рекорд кар’єри – 50 очок (12/25 з гри, 8/15 - дальні) - й на диво це не була сміттєва статистика. 20 з них він набрав в останній чверті, чим і приніс «Гоукс» перемогу над фаворитом

У «Гіт» показали себе Батлєр (17+8 підбирань+9 передач) й Адебайо (28+19+7+3), але все це дитячі забавки на тлі гри малого Трея.

Рекорд Трея Янга Автор: NBА

«Голден Стейт» – «Г’юстон» 105:135

Минулого року ці команди грали у плей-офф й тоді «Голден Стейт» у важкій боротьбі перемогли = нині все змінилося й ніякою боротьби не було в принципі – «Рокетс» влучили за першу половину 15 триочкових, а далі вже догравали – якби на вилучення Вестрбурка Уэстбрук (21+5 підбирань +10 асистів, 10/20 з гри), можна було б сказати – спокійно.

Кращим гравцем матчу став Джеймс Гарден (29+10, 6/16, 3/13), а у «Ворріорз» - їх новий тимчасовий лідер Ендрю Віггінс 22 (10/17).

«Детройт» – «Мілвокі» 106:126

Сві Михайлюк повернувся у гру, але «Бакс» того просто не помітили й вже у першій чвертиі вирішили долю двобою, якщо його можна так назвати. Янніс Адетокумбо (33+16 підбирань+4 асисти +3 перехопення, 13/23 з гри) і Кріс Міддлтон (28+8 пидбирань, 11/18, 4/5 триочкові) стали головними зірками матчу, українець вийшов у старті й за 29 хвилин набрав лише 7 очок (1 з 5 дальні) та зробів 5 підбирань.

«Чикаго» – «Шарлотт» 93:103

«Сакраменто» – «Мемфіс» 129:125