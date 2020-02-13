НБА: Михайлюк та Дончіч повернулися у гру, але з різними результатами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дончіч запалює НБА

Дві молоді європейські зірки баскетболу знову у грі

«Денвер» – «Лейкерс» 116:120 OT

У рівному матчі не обійшлося без овертайму, а там за справу взявся ЛеБрон Джеймс. «Король» набрав 32 очки+12 підбірання+14 передач, 15/29 з гри.

«Орландо» – «Детройт» 116:112 ОТ

Михайлюк повернувся після паузи 5 матчів, але віришальним фактором не став – лише 8 очок та 1 з 4 з-за дуги. Взагалі матч для «Детройту» вийшов трагікомічним – вони вели «+20», але розгубили перевагу та були беззмістовні у овертаймі.

У «Меджик» вдало зіграли Гордон (25+9+9, 8/15, 3/4), Фульц (22+5+10, 8/14) і Вучевіч (19+11+7).

«Бруклін» – «Торонто» 101:91

Рекордна серія «Торонто» перервалася у 16-му матчі – несподівано, але цілком справедливо. «Нетс» погано влучали, але компенсували те натхненням та жагою перемоги.

«Індіана» – «Мілвокі» 118:111

«Мілвокі» без Янніса вкотре програли – дуже багато було втрачено на старті – вже у першій чверті «Олені» програвали 24 очки, потім влаштували гонитву, але було вже запізно.

Лідером у переможців був Ті Джей Воррен - 35+7+4 перехоплення, 16/19 з гри, такоє нарешті намацав свою гру Віктор Оладіпо.

«Юта» – «Маямі» 116:101

«Джаз» просто шалені – мормонська бригада у складі Мітчелла (26+5+4, 9/16, 4/8), Богдановіча (22+7+4, 9/17, 3/6), Кларксона (21, 8/12, 4/6) і Гобера (16+20, 7/12) просто не помітила флоридців.

«Мемфіс» – «Портленд» 111:104

Лідер гостей Деміан Ліллард (20+5+10) вийшов на гру з травмою – мав рецидив і тепер пропустить Олстар, а ще його команда програла прямому конкуренту, де нині виблискували новачки - Брендон Кларк (27, 12/14) та Джа Морант (20+5+9).

«Міннесота» – «Шарлотт» 108:115

«Даллас» – «Сакраменто» 130:111

Якщо повернення Сві Михайлюка фактором перемоги не стала, то для «Далласа» все було інакше – Лука Дончіч повернувся та був нестримним - 33+12+8, 10/18. Дебют Олексія Леня поки відтерміновується.

«Даллас» – «Сакраменто» - огляд матчу Автор: MLG Highlights

«Фінікс» – «Голден Стейт» 112:106

«Клівленд» – «Атланта» 127:105

НБА - дивіться огляд матчів 12 лютого 2020 Автор: NBA





Джерело: Главком СПОРТ