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    Обігнав Шевченка: Ярмоленко вийшов у лідери результативності в історії України

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    Ярмоленко багаторічний лідер збірної України - Обігнав Шевченка: Ярмоленко вийшов у лідери результативності в історії України
    Ярмоленко багаторічний лідер збірної України
    Світлина - Українська асоціація футболу

    Ярмоленко має високу середню результативність у збірній України та велику кількість результативних пасів

    Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вирвався у лідери в національній команді за загальною кількістю голів та результативних передач.

    Після голу  ворота Швейцарії а рахунку 30-річного українця 58 результативних дій - 38 голів і 20 результативних передач.

    Ярмоленко обійшов Андрія Шевченка, у якого 48 голів і дев’ять асистів (57). В топ-5 також входять Євген Коноплянка (21 + 12), Олег Гусєв (13 + 9) і Сергій Ребров (15 + 2).

    Примітно, що за середньою кількістю голів Ярмоленко з показником 0,44 займає п’яте місце в історії збірної і з великим запасом є лідером за кількістю результативних пасів (20) – у найближчого конкурента Коноплянки – 12.

    Додамо також, збірна України посідає перше місце в своїй групі після того, як в іншій грі Німеччина та Іспанія зіграли внічию (1:1). Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.

    Читайте також: Зінченко заявив, що збірна не виконала запланованого у грі зі Швейцарією.

    Джерело: Transfermarkt

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка
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