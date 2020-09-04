Обігнав Шевченка: Ярмоленко вийшов у лідери результативності в історії України



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Ярмоленко багаторічний лідер збірної України Світлина - Українська асоціація футболу

Ярмоленко має високу середню результативність у збірній України та велику кількість результативних пасів

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вирвався у лідери в національній команді за загальною кількістю голів та результативних передач.

Після голу ворота Швейцарії а рахунку 30-річного українця 58 результативних дій - 38 голів і 20 результативних передач.

Ярмоленко обійшов Андрія Шевченка, у якого 48 голів і дев’ять асистів (57). В топ-5 також входять Євген Коноплянка (21 + 12), Олег Гусєв (13 + 9) і Сергій Ребров (15 + 2).

Примітно, що за середньою кількістю голів Ярмоленко з показником 0,44 займає п’яте місце в історії збірної і з великим запасом є лідером за кількістю результативних пасів (20) – у найближчого конкурента Коноплянки – 12.

Додамо також, збірна України посідає перше місце в своїй групі після того, як в іншій грі Німеччина та Іспанія зіграли внічию (1:1). Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.

Джерело: Transfermarkt