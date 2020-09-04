Зінченко заявив, що збірна не виконала запланованого у грі зі Швейцарією



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Гол Зінченка приніс збірній України три очки у першій грі нового сезону Ліги націй Instagram Зінченка

Агресивна гра Швейцарії в атаці стала сюрпризом для збірної України

Автор переможного голу у ворота збірної Швейцарії (2:1) Олександр Зінченко поділився думками з приводу гру української команди проти збірної Швейцарії на старті Ліги націй.

Зінченко розповів про змішані почуття від матчу.

«У мене змішані почуття. Добре, що ми виграли, але ми не виконали більшу частину того, що планували. Швейцарія показала свій високий клас. Гості грали дуже агресивно попереду, що стало сюрпризом для нас. Ми не бачили один одного майже рік. Можливо, саме тому ми часто помилялися», - підкреслив гравець середньої ланки поля збірної України.

Також Зінченко пригадав, як забивав подібний до голу збірній Швейцарії на клубному рівні, коли грав за «Манчестер Сіті».

«Це був удар, а не пас. Зізнаюся, одного разу я забив схожий гол за «Манчестер Сіті», але тоді я спробував віддати пас. Сьогодні ж це був саме удар, запевняю вас», - додав футболіст.

Джерело: УЄФА