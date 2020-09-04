Тренер Швейцарії: ми побачили, чому Україна демонструє такі хороші результати



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Збірна України святкує перший гол у матчі зі Швейцарією Світлина - Українська асоціація футболу

Петкович залишився задоволеним грою своїх підопічних

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович прокоментував поразку від України (1:2) на старті Ліги націй сезону 2020-21 років.

На думку фахівця, його колектив домінував у першому таймі.

«По грі ми побачили, чому Україна демонструє такі хороші результати останнім часом. Я задоволений грою своєї команди, особливо в першому таймі. Ми домінували на полі, показували хорошу інтенсивність, пресингували в атаці і нападі. Потім, на жаль, пропустили. Ми добре відреагували і зуміли відповісти ще до перерви. Можливо, нам на бракувало влучності на завершальній стадії, але гра була інтенсивною», - відзначив коуч.

Однак, наставник бажав від своєї збірної більшої кількості завданих ударів здалеку.

«Наша команда показала себе добре, успішно проривалася до штрафного майданчика суперника, використовувала фланги. Напевно, нам не вистачило дальніх ударів. Але ми не здавалися і боролися до кінця. Можливо, команда перебуває не в ідеальному стані і нам ще не вистачає ритму», - підсумував Петкович.

Додамо, після першого туру збірна України з трьома очками лідирує у групі під номером чотири в дивізіоні А Ліги націй.

Джерело: УЄФА