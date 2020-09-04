Перший в історії ісландський футболіст чемпіонату України покинув «Колос»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арні провів один поєдинок у складі національної збірної Ісландії Instagram Колоса

Вільхамссон допоміг «Колосу» вперше в історії вийти в єврокубки

«Колос» з Ковалівки оголосив про те, що клуб покинув ісландський легіонер Арні Вільхамссон.

Про причини такого рішення «Колос» не повідомляє.

Ісландець мав велику роль при виході в кваліфікацію Ліги Європи. Однак, пробув в Ковалівському клубі менше року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka) 4 Сен 2020 в 12:38 PDT

На рахунку нападника п’ять голів та одна результативна передача в 15 матчах проведених за «Колос».

Вільхамссон став першим ісландським футболістом, який виступив у чемпіонаті України з футболу. У 2019 році він виступав за одеський «Чорноморець».

Примітно, що недавно дівчина Вільхамссона – Сара Бьорк, забила гол у фіналі жіночої Ліги чемпіонів за «Ліон».

Додамо також, «Колос» проведе дебютну гру в Лізі Європи проти грецького «Аріса» в другому раунді кваліфікації.