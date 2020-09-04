Перший в історії ісландський футболіст чемпіонату України покинув «Колос»
Вільхамссон допоміг «Колосу» вперше в історії вийти в єврокубки
«Колос» з Ковалівки оголосив про те, що клуб покинув ісландський легіонер Арні Вільхамссон.
Про причини такого рішення «Колос» не повідомляє.
Ісландець мав велику роль при виході в кваліфікацію Ліги Європи. Однак, пробув в Ковалівському клубі менше року.
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На рахунку нападника п’ять голів та одна результативна передача в 15 матчах проведених за «Колос».
Вільхамссон став першим ісландським футболістом, який виступив у чемпіонаті України з футболу. У 2019 році він виступав за одеський «Чорноморець».
Примітно, що недавно дівчина Вільхамссона – Сара Бьорк, забила гол у фіналі жіночої Ліги чемпіонів за «Ліон».
Додамо також, «Колос» проведе дебютну гру в Лізі Європи проти грецького «Аріса» в другому раунді кваліфікації.