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    Перший в історії ісландський футболіст чемпіонату України покинув «Колос»

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    Арні провів один поєдинок у складі національної збірної Ісландії&nbsp; - Перший в історії ісландський футболіст чемпіонату України покинув «Колос»
    Арні провів один поєдинок у складі національної збірної Ісландії 
    Instagram Колоса

    Вільхамссон допоміг «Колосу» вперше в історії вийти в єврокубки

    «Колос» з Ковалівки оголосив про те, що клуб покинув ісландський легіонер Арні Вільхамссон.

    Про причини такого рішення «Колос» не повідомляє.

    Ісландець мав велику роль при виході в кваліфікацію Ліги Європи. Однак, пробув в Ковалівському клубі менше року.

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    Публикация от ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka)

    На рахунку нападника п’ять голів та одна результативна передача в 15 матчах проведених за «Колос».

    Вільхамссон став першим ісландським футболістом, який виступив у чемпіонаті України з футболу. У 2019 році він виступав за одеський «Чорноморець».

    Примітно, що недавно дівчина Вільхамссона – Сара Бьорк, забила гол у фіналі жіночої Ліги чемпіонів за «Ліон».

    Додамо також, «Колос» проведе дебютну гру в Лізі Європи проти грецького «Аріса» в другому раунді кваліфікації.

    Читайте також: Володар Кубку УЄФА поповнив ряди «Колоса».
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Арні Вільг'яльмссон УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка)
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