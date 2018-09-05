Один зі стадіонів у Росії, який приймав матчі ЧС-2018, так досі і не добудували



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На «Самара-Арені» нічого не зможуть зробити, якщо почнеться, наприклад, пожежа

Стадіон у Самарі, який приймав Чемпіонат світу 2018 року з футболу, досі так і перебуває у недобудованому стані.

Про це стверджує Telegram-канал «Мутко против».

«Один зі стадіонів, які приймали чемпіонат світу, досі не добудований. Ні, ми не помилилися. Мова про «Самара-Арену», - йдеться у повідомленні.

«Чемпіонат уже давно пройшов, а стадіон досі повністю не готовий. Немає системи сигналізації, не працює система протидії тероризму. Пожежний водопровід хоч і встановлено, але марно – він підключений не до кінця», - додається у каналі.

За даними джерела, у разі пожежі, автоматично загасити вогонь теж навряд чи вийде.

«Системи газового та порошкового гасіння ще ніхто не тестував. Мало того, про пожежу можуть вчасно не дізнатися – сигналізація підключена тільки на половині стадіону», - підсумовується у повідомленні.

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