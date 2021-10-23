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    Одного з найшвидших людей на планеті застрелили в його будинку

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    Алекс Кіньонес був одним з найшвидших людей на планеті - Одного з найшвидших людей на планеті застрелили в його будинку
    Алекс Кіньонес був одним з найшвидших людей на планеті
    Фото з відкритих джерел

    Еквадорець Кіньонес не виступив на Олімпіаді через пропуск планового допінг-контролю

    Бронзовий призер чемпіонату світу 2019 року з легкої атлетики еквадорець Алекс Кіньонес застрелений в рідному місті Гуаякіль, де він проживав, повідомляє El Nacional.

    Вбивство сталося ввечері п'ятниці, 22 жовтня. За словами очевидців, Кіньонес і його друг були застрелені невідомими, які приїхали на автомобілі, в торговому районі портового міста. Поліція проводить розслідування інциденту.

    32-річний Кіньонес завоював бронзову медаль чемпіонату світу в Досі в бігу на 200 метрів, а на Панамериканських іграх-2019 еквадорець став чемпіоном.

    Еквадорець не зміг взяти участь в Олімпіаді-2020 в Токіо через дискваліфікацію за пропуск планового допінг-контролю. Він намагався оскаржити це рішення, але санкцію залишили в силі.

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    Теги: Олімпіада
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    Одного з найшвидших людей на планеті застрелили в його будинку