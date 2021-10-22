  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Усик розповів, що думає про Ф‘юрі і оцінив свої шанси в майбутньому бою з ним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Усик вважає, що переможе Тайсона Ф'юрі - Усик розповів, що думає про Ф‘юрі і оцінив свої шанси в майбутньому бою з ним
    Олександр Усик вважає, що переможе Тайсона Ф'юрі
    Фото з відкритих джерел

    Український чемпіон світу з боксу вважає, що здатен перемогти британця

    Олександр Усик, який відібрав чемпіонські пояси IBF, WBO і WBA у Ентоні Дшошуа, дав інтерв’ю британському виданню The Sun. Український боксер впевнений, що здатен перемогти володаря поясу WBC Тайсона Ф‘юрі. Британець, нагадаємо, захистив титул в поєдинку проти Деонтея Війлдера.

    «Ф'юрі – дуже хороший боксер. Ще у нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він, – сказав Усик. – Перед моїм боєм з Джошуа багато хто казав, що у мене немає жодного шансу перемогти і побити Джошуа. Я чув подібні речі протягом всього свого життя, але я здатний перемогти Ф'юрі. Я не хвалюся, а просто щодня ходжу в спортзал, багато тренуюся і працюю. Роблю те, що повинен. Концентруюся, зосереджуюся і отримую результат».

    Усик не став коментувати стиль ведення боксерського поєдинку Ф'юрі.

    «Стиль у кожного бійця свій власний. Манера Ф’юрі приносить йому перемоги. Це головне».

    Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть провести об’єднавчий бій не раніше, як українець зустрінеться в реванші з Джошуа, а Тайсон поб’є претендента за версією WBC.

    Раніше Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри.

    Читайте також:

    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Усик розповів, що думає про Ф‘юрі і оцінив свої шанси в майбутньому бою з ним