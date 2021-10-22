Усик розповів, що думає про Ф‘юрі і оцінив свої шанси в майбутньому бою з ним

Український чемпіон світу з боксу вважає, що здатен перемогти британця

Олександр Усик, який відібрав чемпіонські пояси IBF, WBO і WBA у Ентоні Дшошуа, дав інтерв’ю британському виданню The Sun. Український боксер впевнений, що здатен перемогти володаря поясу WBC Тайсона Ф‘юрі. Британець, нагадаємо, захистив титул в поєдинку проти Деонтея Війлдера.

«Ф'юрі – дуже хороший боксер. Ще у нього добре підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає тільки він, – сказав Усик. – Перед моїм боєм з Джошуа багато хто казав, що у мене немає жодного шансу перемогти і побити Джошуа. Я чув подібні речі протягом всього свого життя, але я здатний перемогти Ф'юрі. Я не хвалюся, а просто щодня ходжу в спортзал, багато тренуюся і працюю. Роблю те, що повинен. Концентруюся, зосереджуюся і отримую результат».

Усик не став коментувати стиль ведення боксерського поєдинку Ф'юрі.

«Стиль у кожного бійця свій власний. Манера Ф’юрі приносить йому перемоги. Це головне».

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть провести об’єднавчий бій не раніше, як українець зустрінеться в реванші з Джошуа, а Тайсон поб’є претендента за версією WBC.

Раніше Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри.