Для футбольної Суперліги придумали новий формат

Участь у новому турнірі зможуть взяти 140 клубів, які будуть розподілені на кілька дивізіонів

Європейська Суперліга, де засновниками досі є «Реал», «Барселона» і «Ювентус», запускатимуть у новому форматі. Про це повідомляє видання The Athletic.

За інформацією джерела, проєкт планують розширити до 140 команд і створити кілька дивізіонів, звідки команди зможуть потрапляти в основну частину турніру та вилітати звідти.

Раніше головною претензією до турніру була відсутність спортивного принципу, адже у 15 команд було б постійне членство без ризику зниження в класі.

Новий формат передбачає створення кількох дивізіонів по 20 команд: вищий рівень, дві підгрупи другого рівня, а також третій рівень з чотирма підгрупами.

Наразі ведеться робота над залученням медійних команд, які переросли рівень свого чемпіонату, але не в змозі боротися за Лігу чемпіонів з європейськими грандами. Передбачається, що йдеться про провідні клуби Шотландії, Туреччини, Португалії, Бельгії, Нідерландів та України.

Раніше клуби-засновники Суперліги виграли суд, який зобов'язав УЄФА зняти всі санкції по відношенню до організаторів проєкту.