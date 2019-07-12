Офіційно: керівника українського велоспорту, який нахамив чемпіонці Євроігор, переоберуть



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Юрист Юрій Юрченко і велосипедист Ярослав Попович святкують першу перемогу над Башенком Фото з соцмереж

Свіжу новину повідомив юрист Юрій Юрченко

Сьогодні, 12 липня, в конференц-залі Міністерства молоді і спорту відбулося засідання президії Федерації велоспорту України, головним питанням якої був розгляд скарги члена Федерації велоспорту України, знаного в недалекому минулому велогонщика Ярослава Поповича щодо дій голови ФВСУ Олександра Башенка, який у публічному просторі нахамив чемпіонці Євроігор-2019 у перегонах на треку Ганні Соловей.

Зібрання виявилося результативним. Про це на вдасній сторінці у «Фейсбуку» повідомив абвокат велосипедистки Юрій Юрченко.

«Позачерговій конференції Федераціі велосипедного спорту України бути 20 серпня 2019 року, - пише юрист. - Поведінку президента Федерації Башенка щодо Ганни Соловей визнано несумісною зі статусом члена ФВСУ. Дирекції Федерації рекомендовано виключити Башенка з членів ФВСУ».

«Все-таки українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент», - підсумовує пан Юрченко.