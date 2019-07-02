Апогей хамства. Топ-забудовник історичного Києва збирається згноїти чемпіонку Євроігор

Олександр Башенко думає, що вхопив Бога за бороду? iSport.ua

Такої безпрецидентної агресії в ставленні до спортсменів керівники собі ще не дозволяли

Свого часу цей славний пан бідкався, що в українській пресі і на телебаченні надто мало спорту. Мовляв, хотілося б давати новинні підстави, щоб про наших спортсменів говорили.

Підґрунтя

Ось він підставу й дав. Олександр Башенко, бізнесмен, син екс-очільника Національної федерації велосипедного спорту України Бориса Башенка. У бізнес-колах Олександр Борисович відомий як крупний забудовник. Очолювана ним компанія ISA Prime Developments свого часу звела цілий ряд будівель в історичній частині Києва: офісний центр Horizon Office Towers по Шовковичній, 42-44, бізнес-центр «Горизонт Парк» (Амосова, 12), центр Horizon Podol (Набережно-Хрещатицька 9), офісні будівлі за адресами Костьольна, 13А, Жилянська, 48-50 А, Жилянська, 43 і площі Богдана Хмельницького. Під будівництво ISA Prime Developments орендує земельні ділянки на вулицях Антоновича (колишня Горького) і Жилянській.

Гроші під будівництво офісів компанії виділяв UniCredit. Всього девелопер отримав $ 200 млн під заставу нерухомості і земельних ділянок. При цьому компанії Башенка брали кредити в 2006-2008 роках, коли ринок був на піку. Грянула криза і кредити стали для ISA непосильною ношею. Компанія перестала платити, банк почав вибивати борги через суд. Після кризи Башенко більше займався спортом, ніж бізнесом - пішов по стопах батька, теж очолив Національну федерацію велоспорту. Тієї самої, яка проводить чемпіонати заради галочки, без участі провідних спортсменів, інформації про змагання неможливо знайти ні в інтернеті, ні звернувшись за номером телефону, вказаним на офіційному сайті.

«Я тобі не дорогенька-2»

У ролі керівника українського велоспорту Олександр Башенко почувається комфортно. Найбільшим лихом українського спорту пан Башенко вважає чиновників-пенсіонерів, які «погрузли в Палеоліті». З цим важко не погодитися. Але своїм найсвіжішим вчинком Олександр Борисович продемонстрував, що нічим особливим від своїх попередників «з Кам'яної доби» не відрізняється. Мова про перепалку президента Федерації в «Фейсбуку» з новоспеченою чемпіонкою Європейських ігор у велотрековій гонці на очки Ганною Соловей. Скрін-шоти баталій подаємо нижче.

Найсмішніше, що почалося все з невинної спроби Ганни виправити дописника з пабліку Федерації велоспорту, що вона вже не представляє Луганськ і не тренується в Сергія Базіна. Власне, ця інформація не є несподіванкою, адже навіть у випущеному до Європейських ігор Національним олімпійським комітетом України буклеті сказано, що велосипедистка Соловей представляє Київ, а її особистими тренерами є Роман Ткачівський і Орест Тичко. Дивно, що автор згадуваного офіційного пабліка про це не знає.

Втім, ці слова чомусь завели пана Башенка не на жарт. Він вирішив почати з того, що колись надав Ганні шолом і велосипед. А підсумував тираду майже крилатим: «Я не Базін, запам'ятай, принцесо. Будеш смердіти - виженемо і не згадаємо як звали». Після того ж, як спортсменка резонно зауважила, що не треба прирівнювати себе до її колишнього тренера, якого вона безмежно поважає, Башенко не вгомонився і, продовжуючи ображати людей, які вступилися за Ганну, згадав, що допомагав Соловей фінансово.

І справді, в мережі можна знайти інформацію про те, що після срібла на Європейських іграх-2015 у шосейних перегонах з роздільним стартом пан Башенко виділив Ганні 200 тисяч гривень преміальних. Правда, сама спортсменка нижче додала, що ця допомога чотирирічної давнини так і залишилася одиночною. Адекватної відповіді на цей закид пан Башенко не знайшов, зате назвав перемогу Соловей на Європейських іграх випадковою. І додав, що оштрафує спортсменку за «вонілово» у соцмережах. І ще раз попередив, що Соловей порушила пункт контракту, а тому має бути виключена зі збірної. «А святе місце пустим не буває», - грізно підсумував керівник.

Коли Соловей попрохала вказати пункт, який вона порушила, Олександр Борисович як справжній дипломат відрубав: «Я його не назву, а вставлю в потрібне місце твоїм тренерам».

Де реакція?

Такого безпрецидентного хамства, та ще й у публічній площині, здається, не дозволяли собі навіть сумнозвісні «чиновники з Палеоліту». Виглядає, що пан Башенко вхопив Бога за бороду. Найсумніше, що за спортсменку Соловей досі ніхто з колег-атлетів публічно не заступився. Мовчать також президент НОК Сергій Бубка і глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов. Лише радник Ігоря Олександровича Павло Булгак прикрасив свою аватарку в «Фейсбуку» рамкою «Я підтримую Ганну Соловей». Відпискою для «Громадського» Міністерство фактично самоусунулося від конфлікту: «Пан Башенко не є ні працівником Міністерства, ні керівником напряму, він є керінвиком громадської організації, котра жодним чином не підчиняється Міністерству».

А реакція потрібна. Причому миттєва, адже важелі, щоб пригнобити спортсменку Соловей президент Федерації, звісно, має. А що може бути далі? Прокльони на адресу «непатріотичної атлетки, яка побігла за довгим доларом і змінила українське громадянство на азербайджанське/білоруське/французьке». Прециденти, на жаль, були неодноразово. На жаль, наші спортивні чиновники і функціонери забувають, що головні на цьому святі життя не вони, а спортсмени.

Іван Вербицький, «Главком»



