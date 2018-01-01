Офіційно. ФК «Маріуполь» уклав контракт із захисником збірної Македонії
- Сьогодні, 19:58
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Македонець буде виступати під 27-м номером
Екс-захисник «Вардара» Бесір Демірі продовжить кар'єру в «Маріуполі».
Про це повідомляє прес-служба приазовського клубу.
Деталі контракту не повідомляються.
Македонець буде виступати під 27-м номером.
Бесір Демір народився 1-го серпня 1994 року в Скоп'є (Македонія).
Вихованець - ФК «Шкупі» (Македонія). Амплуа - лівий захисник.
Зріст - 178 см, вага - 74 кг.
У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара».
Також в активі Демірі два товариські матчі в складі збірної Македонії.
23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника.
Раніше повідомлялося, що захисник успішно пройшов медогляд, підписав контракт терміном на півтора року.
Втім, офіційний сайт «Вардара» та «Маріуполя» цю інформацію не підтвердили.
Раніше повідомлялося, що півзахисник «Маріуполя» Руслан Кісіль став гравцем «Олімпіка».
Як відомо, «Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим.