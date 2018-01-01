Офіційно. ФК «Маріуполь» уклав контракт із захисником збірної Македонії

Македонець буде виступати під 27-м номером

Екс-захисник «Вардара» Бесір Демірі продовжить кар'єру в «Маріуполі». Про це повідомляє прес-служба приазовського клубу. Деталі контракту не повідомляються. Македонець буде виступати під 27-м номером. Бесір Демір народився 1-го серпня 1994 року в Скоп'є (Македонія). Вихованець - ФК «Шкупі» (Македонія).