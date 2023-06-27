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Офіційно. Ярмоленко повернувся в «Динамо»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно. Ярмоленко повернувся в «Динамо»
Андрій Ярмоленко виступав за «Динамо» з 2006 по 2017 роки
фото з відкритих джерел

Новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки

Футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб.

«До футбольного клубу «Динамо» повернувся Андрій Ярмоленко, знаменитий гравець «біло-синіх», який виступав за наш клуб з 2006 по 2017 роки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки.

У складі основної команди «Динамо» Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської «Ворскли». До того моменту виступав за дублюючий склад та «Динамо-2».

«За майже 10 років перетворився на справжнього лідера та капітана «Динамо», тричі завоювавши з киянами чемпіонство, двічі Кубок України та тричі Суперкубок. Неодноразово визнавався найкращим гравцем сезону вболівальниками «Динамо», а також футболістом року в Україні за версією різних видань», – зазначають у клубі.

За цей період в «Динамо» Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах, забивши в них 137 голів.

Ярмоленко є лідером серед гвардійців збірної України за всі часи. На його рахунку наразі 115 матчів у складі національної команди.

У серпні 2017 року «Динамо» домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську «Борусію». За рік він перейшов до лондонського «Вест Гема», де провів 4 сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ «Аль-Айн», контракт з яким завершився цього літа.

Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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