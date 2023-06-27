Офіційно. Ярмоленко повернувся в «Динамо»

Андрій Ярмоленко виступав за «Динамо» з 2006 по 2017 роки

Новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки

Футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком. Футболіст знову виступатиме за рідний клуб.

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«До футбольного клубу «Динамо» повернувся Андрій Ярмоленко, знаменитий гравець «біло-синіх», який виступав за наш клуб з 2006 по 2017 роки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки.

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У складі основної команди «Динамо» Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської «Ворскли». До того моменту виступав за дублюючий склад та «Динамо-2».

«За майже 10 років перетворився на справжнього лідера та капітана «Динамо», тричі завоювавши з киянами чемпіонство, двічі Кубок України та тричі Суперкубок. Неодноразово визнавався найкращим гравцем сезону вболівальниками «Динамо», а також футболістом року в Україні за версією різних видань», – зазначають у клубі.

За цей період в «Динамо» Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах, забивши в них 137 голів.

Ярмоленко є лідером серед гвардійців збірної України за всі часи. На його рахунку наразі 115 матчів у складі національної команди.

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У серпні 2017 року «Динамо» домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську «Борусію». За рік він перейшов до лондонського «Вест Гема», де провів 4 сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ «Аль-Айн», контракт з яким завершився цього літа.