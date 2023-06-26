Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Динамо» анонсувало повернення екскапітана команди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Динамо» анонсувало повернення екскапітана команди
Андрій Ярмоленко виступав у складі «Динамо» з 2007 по 2017 роки
фото з відкритих джерел

Ярмоленко нещодавно покинув Аль-Айн

Андрій Ярмоленко, ймовірно, незабаром повернеться до київського «Динамо». Команда у своєму Instagram виклала відеоролик з нарізкою дій Андрія Ярмоленка у складі «біло-синіх».

На обкладинці розташували затемнену фотографію Андрія Ярмоленка з написом To be continued» (далі буде). А у самому відеоролику представлена ​​нарізка моментів, пов’язаних з вінгером, а в кінці з’являється англійське слово «Soon» (скоро).

Нагадаємо, що Ярмоленко нещодавно покинув Аль-Айн. У минулому сезоні за Аль-Айн українець забив 12 голів та оформив шість асистів у 33 матчах.

Ярмоленко виступав у складі «Динамо» з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів. З київською командою він виграв три чемпіонства, два Кубки і три Суперкубки України.

Теги: ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярмоленко свого часу виступав за чернігівську «Десну»
Футболіст Ярмоленко повернувся на рідну Чернігівщину (фото)
15 листопада, 2022, 16:41
Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 року
Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом» (фото)
23 травня, 2022, 01:47
Ярмоленко вважає, що Тимощук боїться за своє майбутнє
«Запитав, як йому спиться ночами». Ярмоленко розповів про скандальну розмову з Тимощуком
19 квiтня, 2022, 08:57

Новини

«Динамо» анонсувало повернення екскапітана команди
«Динамо» анонсувало повернення екскапітана команди
Як змінилося населення Києва під час війни? Мобільні оператори назвали цифру
Як змінилося населення Києва під час війни? Мобільні оператори назвали цифру
Ocean Plaza офіційно перейшла у власність Фонду держмайна
Ocean Plaza офіційно перейшла у власність Фонду держмайна
Заступниця Кличка підрахувала усіх переселенців, що осіли в Києві
Заступниця Кличка підрахувала усіх переселенців, що осіли в Києві
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк
Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)
Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
21K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
11K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
9718
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
9701
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
7861
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту