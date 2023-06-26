«Динамо» анонсувало повернення екскапітана команди

Андрій Ярмоленко виступав у складі «Динамо» з 2007 по 2017 роки

Ярмоленко нещодавно покинув Аль-Айн

Андрій Ярмоленко, ймовірно, незабаром повернеться до київського «Динамо». Команда у своєму Instagram виклала відеоролик з нарізкою дій Андрія Ярмоленка у складі «біло-синіх».

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На обкладинці розташували затемнену фотографію Андрія Ярмоленка з написом To be continued» (далі буде). А у самому відеоролику представлена ​​нарізка моментів, пов’язаних з вінгером, а в кінці з’являється англійське слово «Soon» (скоро).

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Нагадаємо, що Ярмоленко нещодавно покинув Аль-Айн. У минулому сезоні за Аль-Айн українець забив 12 голів та оформив шість асистів у 33 матчах.

Ярмоленко виступав у складі «Динамо» з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів. З київською командою він виграв три чемпіонства, два Кубки і три Суперкубки України.