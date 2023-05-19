Легенда «Динамо» вступив до однієї з бригад Гвардії Наступу

Футболіст київського «Динамо» Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії України

Легендарний футболіст київського «Динамо» Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії України. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

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Ващук вступив до Нацгвардії фото: Владислав Ващук

Вихованець столичного клубу, який на початку повномасштабного вторгнення особисто зіткнувся з окупантами, просидівши у підвалі свого будинку в Гостомелі,

Чоловік вступив до бригади наступу «Буревій» фото: Владислав Ващук

, від чого деякі його рідні були шоковані.

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Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року, півфіналіст Ліги чемпіонів зазначив, що самостійно прийняв таке рішення та висловив упевненість у тому, що країна та її армія переможе у війні проти агресорів.

Ексфутболіст склав присягу фото: Владислав Ващук

«Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоку. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє.Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!» – написав колишній футболіст.

Нагадаємо, раніше Ващук розповів як на початку повномасштабного вторгнення два тижні разом з сім'єю змушений був укриватися в підвалі від ворожих обстрілів. А за три дні після евакуації в його будинок увірвалися загарбники.

Також легендарний захисник «Динамо» Ващук розповів про виживання у Гостомелі.