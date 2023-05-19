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Легенда «Динамо» вступив до однієї з бригад Гвардії Наступу

glavcom.ua
Легенда «Динамо» вступив до однієї з бригад Гвардії Наступу
Ексфутболіст зазначив, що самостійно прийняв таке рішення
фото: Владислав Ващук

Футболіст київського «Динамо» Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії України

Легендарний футболіст київського «Динамо» Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії України. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

Ващук вступив до Нацгвардії
Ващук вступив до Нацгвардії
фото: Владислав Ващук

Вихованець столичного клубу, який на початку повномасштабного вторгнення особисто зіткнувся з окупантами, просидівши у підвалі свого будинку в Гостомелі,

Чоловік вступив до бригади наступу «Буревій»
Чоловік вступив до бригади наступу «Буревій»
фото: Владислав Ващук

, від чого деякі його рідні були шоковані.

 

Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року, півфіналіст Ліги чемпіонів зазначив, що самостійно прийняв таке рішення та висловив упевненість у тому, що країна та її армія переможе у війні проти агресорів.

Ексфутболіст склав присягу
Ексфутболіст склав присягу
фото: Владислав Ващук

«Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоку. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє.Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!» – написав колишній футболіст.

Нагадаємо, раніше Ващук розповів як на початку повномасштабного вторгнення два тижні разом з сім'єю змушений був укриватися в підвалі від ворожих обстрілів. А за три дні після евакуації в його будинок увірвалися загарбники.

Також легендарний захисник «Динамо» Ващук розповів про виживання у Гостомелі.

Теги: Нацгвардія Володимир Трошкін (футболіст)

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