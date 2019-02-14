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    Оголошено склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

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    Сестри Семеренко - Оголошено склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону
    Сестри Семеренко
    УНІАН

    У складі наших команд відправиться 14 спортсменів

    Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться в Раубичах, що в Білорусі, стартує він 20 грудня і триватиме чотири дні.

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    У змаганнях візьмуть участь всі провідні спортсменки України. Відсутні будуть лише Юлія Джима, яка знаходиться у Солк-Лейк-Сіті на восьмому етапі Кубку Світу. та капітан жіночої команди Олена Підгрушна, яка має проблеми зі здоров'ям. Склад Національної збірної України з біатлону повідомляють на сайті Biathlon.com.ua.

    У складі жіночої команди на змагання відправиться сім спортсменок: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова.

    І серед чоловіків поїдуть до Білорусі також сім спортсменів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

    Квота нашої команди на кожен старт - 6 учасників. У програмі турніру - індивідуальні гонки, дві змішані естафети, а також спринти і гонки -переслідування.

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