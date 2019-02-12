Підгрушна захворіла. Сезон для неї може бути завершений



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Олена Підгрушна у цьому сезоні не виступає, а мучиться biathlon.com.ua

Склад української збірної на восьмий етап Кубка світу зазнав змін

У попередньому складі збірної України на восьмий етап Кубка світу з біатлону в американському Солт-Лейк-Сіті відбулися зміни. Капітан жіночої команди Олена Підгрушна після етапу в Кенморі (Канада) вирушила до Києва для проходження медичного обстеження, в зв'язку проблемами зі здоров'ям.

Як повідомив старший тренер жіночої команди Андрєй Прокунін, спортсменка точно пропустить чемпіонат Європи в Раубичах (Білорусь), а рішення стосовно подальшого виступу в сезоні буде прийнято після отримання результатів обстежень.

Також відзначимо, що крім Підгрушної в Європу повернулися Юлія Журавок, Артем Прима та Сергій Семенов. Ці біатлоністи вирушать на збір в естонське Отепяя, де будуть цілеспрямовано готуватися до чемпіонату Європи. Там же зараз під керівництвом Григорія Шамрая проводять збір сестри Семеренко і Ольга Абрамова. Анастасія Меркушина й частина чоловічої команди Б тренується в Антерсельві (Італія).

Нагадаємо, етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті стартує в четвер, 14 лютого. А вже 20 лютого в Раубичах відбудуться індивідуальні гонки серед чоловіків і жінок в рамках чемпіонату Європи.

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