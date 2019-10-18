Олександр Гвоздик: Мої діти розуміють, що і навіщо я роблю



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Олександр Гвоздик

Найближчий бій Олександра Гвоздика, в якому він спробує об'єднати два чемпіонські титули в напівважкій вазі за версією WBC і IBF, відбудеться вже в ці вихідні в Філадельфії

У суботу, 19 жовтня, о 04:30 в програмі «Великий бокс» на «Інтері» Олександр Гвоздик вийде на ринг проти сильного суперника - росіянина Артура Бетербієва, щоб уніфікувати два чемпіонські титули. Напередодні бою журналісти програми «Ранок з «Інтером» підготували кілька ексклюзивних сюжетів, в яких український боксер розповів про свою підготовку до поєдинку, про роль тренера в завоюванні чемпіонського титулу, а також про те, заради кого кожен раз виходить на ринг.

Підготовка до першого об'єднувального бою - вже не перший виклик для Олександра Гвоздика і його тренера Тедді Атласа. Перша по-справжньому велика перемога трапилася в грудні 2018 року: разом вони змогли скинути з трону багаторічного чемпіона світу Адоніса Стівенсона. У якийсь момент бою Олександр опинився у складній ситуації: він пропустив потужні удари і програвав за очками. »Я відмовлявся повірити в те, що пропускаю удари, - згадує Гвоздик. - Першою думкою було: «Я стільки років до цього йшов, невже зараз ось так все скінчиться?» І я розумів: мені потрібно робити все, щоб не впасти». До фінального гонгу лишалося два раунди, або шість хвилин. Встояти і перемогти допомогла порада тренера, отримана під час перерви.

«Він сказав, що є речі в житті, які ми не контролюємо і не можемо їх контролювати, - згадує боксер. - А є речі, які контролюємо саме ми. Тут і зараз є шість хвилин, які знаходяться під моїм контролем. І ці шість хвилин можуть змінити наступні 30 або 40 років мого життя». Цього виявилося достатньо, щоб Гвоздик вийшов і відправив суперника в глибокий нокаут і тим самим виконав свою мрію - стати чемпіоном світу.

За ходом цього важливого бою спостерігала і улюблена дружина Олександра - Даша. Пара разом уже 16 років. «У школі я часто на неї дивився, але взаємності не було, ніколи навіть поглядом з нею не міг зустрітися», - зізнається Олександр. Їх офіційне знайомство сталося вже після того, як Гвоздик закінчив школу. На той момент Даша була в 11-му класі. »Він підійшов на вулиці до мене і каже: «Привіт, Даша! Я - Саша», - згадує дівчина.

З тих пір пара практично нерозлучна. Розлучаються, лише коли Олександр готується до чергового вирішального боксерського поєдинку - Даша сама залишається з дітьми. »Мені здається, так повинно бути: він повинен повністю зосереджуватися на процесі підготовки. Його не повинно нічого відволікати. Звичайно, це важко. Але я розумію, що це потрібно», - говорить вона. Та й з трьома дітьми нудьгувати не доводиться. Всі вони, як і тато, займаються спортом: старший син Дмитро відвідує секції баскетболу та плавання. Молодші - Аня і Михайло - освоюють гімнастику. З главою сімейства діти тримають зв'язок постійно, спілкуючись по відеозв'язку кілька разів в день. »Не знаю, наскільки діти розуміють, де я. Але вони точно розуміють, що і навіщо я роблю. І вони, напевно, - це головна причина, чому я це роблю», - додає Олександр.

Найближчий бій Олександра Гвоздика, в якому він спробує об'єднати два чемпіонські титули в напівважкій вазі за версією WBC і IBF, відбудеться вже в ці вихідні в Філадельфії. Українські телеглядачі побачать його трансляцію в суботу, 19 жовтня, о 04:30, в програмі «Великий бокс».

А в п'ятницю, 18 жовтня, о 22:00 в ефірі «Інтера» - спецпроект «Олександр Гвоздик. Перемоги в рингу та житті», в якому боксер розповів про свої спортивні плани, а також про те, чи має на нього вплив той факт, що Бетербієв вже перемагав його десять років тому.