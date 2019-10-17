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    Суспільство

    У колишнього нардепа народився первісток

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    Колишній народний депутат України Юрій Левченко - У колишнього нардепа народився первісток
    Колишній народний депутат України Юрій Левченко

    Подружжя Левченків назвали доньку Леля

    Колишній народний депутат України Юрій Левченко вперше став батьком. Дружина Тетяна подарувала екснардепу доньку Лелю.

    Про це Левченко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    «15 жовтня 2019 року моя кохана дружина подарувала нам первістка - доню Лелю. Дякую тобі за все, Тетянко! Леле, вітаю тебе на цьому світі, в найкращий країні на Планеті!», - написав Левченко.

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    15 жовтня 2019 року моя кохана дружина подарувала нам первістка - доню Лелю. Дякую Тобі за ВСЕ, Тетянко! Леле, вітаю тебе на цьому світі, в найкращий країні на Планеті! :) А батько й далі працюватиме над тим, аби в ній ще й найкраща влада з'явилася та український народ нарешті зажив гідно. І, шановне товариство, якщо протягом кількох наступних днів я буду менш активний в громадсько-політичному житті Києва та країни загалом, прошу поставитися до цього з розумінням. ;)

    Публикация от Юрій Левченко (@y.v.levchenko)

    До слова, нещодавно у 51-річного журналіста і телеведучого Дмитра Гордона народилася дочка. Це його третя спільна дитина з 35-річною Олесею Бацман та сьомий нащадок узагалі.

    депутат діти дружина батьки
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