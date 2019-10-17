У колишнього нардепа народився первісток



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Колишній народний депутат України Юрій Левченко

Подружжя Левченків назвали доньку Леля

Колишній народний депутат України Юрій Левченко вперше став батьком. Дружина Тетяна подарувала екснардепу доньку Лелю.

Про це Левченко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«15 жовтня 2019 року моя кохана дружина подарувала нам первістка - доню Лелю. Дякую тобі за все, Тетянко! Леле, вітаю тебе на цьому світі, в найкращий країні на Планеті!», - написав Левченко.

До слова, нещодавно у 51-річного журналіста і телеведучого Дмитра Гордона народилася дочка. Це його третя спільна дитина з 35-річною Олесею Бацман та сьомий нащадок узагалі.