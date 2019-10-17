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    Промоутер Боб Арум очікує, що бій Гвоздика з Бетербієвим увійде в історію

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    Боб Арум майстер рекламувати бої - Промоутер Боб Арум очікує, що бій Гвоздика з Бетербієвим увійде в історію
    Боб Арум майстер рекламувати бої
    bleacherreport.com

    Легендарний Арум вважає суперників видатними бійцями

    Глава Top Rank Боб Арум вирішив власноруч зайнятися розкручуванням бою за об’єднання титулів у напівважкій вазі між чемпіонами світу Олександром Гвоздиком з України і громадянином РФ Артуром Бетербієвим, який відбудеться у ніч з п’ятниці на суботу за київським часом, 19 жовтня. Поєдинок іменитих напівтяжів відбудеться на арені Liacouras Center у Філадельфії (США). На думку Арума, він може стати одним з найкращих в історії боксу.

    «Цьогоріч у нас було багато хороших боїв. Але, дійсно думаю, що цей об'єднавчий поєдинок між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим – щось особливе. Це буде не просто можливий бій року, а й, не виключено, один з найкращих боїв в історії боксу.

    Обидва боксери – дуже талановиті і непереможні. У Гвоздика за спиною неймовірна аматорська кар'єра і він не робив нічого, крім того, що перемагав у професіоналах. Він здобув титул тим, що нокаутував Адоніса Стівенсона. Гвоздик – відмінний боксер і хороший ударник.

    Бетербієв. Його не просто так називають звіром. Він, ймовірно, один із найпотужніших напівважковаговиків за весь час. У нього є неймовірний удар. Він також відмінно проявив себе в любителях і переміг у всіх поєдинках серед профі.

    Я чекаю нокдауну, битви. Гвоздик, безумовно, кращий у боксі, але він також непоганий ударник. У нього є повний набір. Але Бетербієв не просто хороший ударник, він прекрасний ударник. Він укладає своїх суперників спати. Я не здивуюся, якщо обидва боксери виявляться на настилі в якийсь момент бою»,- сказав Арум.

     Читайте також: Українці в прямому ефірі зможуть побачити титульний бій Олександра Гвоздика
    бокс Олександр Гвоздик Боб Арум Адоніс Стівенсон Артур Бетербієв
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