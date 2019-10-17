Українці в прямому ефірі зможуть побачити титульний бій Олександра Гвоздика



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Олександр Гвоздик Фото: boxingscene.com

Зараз на рахунку у Олександра Гвоздика 17 перемог в 17 поєдинках, 14 з яких - нокаутом

У суботу, 19 жовтня, о 04:30 глядачі програми «Великий бокс» побачать пряму трансляцію об'єднувального поєдинку між чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC українцем Олександром Гвоздиком і чемпіоном світу в цій же ваговій категорії за версією IBF росіянином Артуром Бетербієвим. Поєдинок іменитих напівтяжів пройде на арені Liacouras Center у Філадельфії (США).

Це вже не перша зустріч боксерів: перший поєдинок пройшов в рамках аматорського турніру в 2009 році. Тоді в першому раунді Гвоздик достроково програв. Тепер у українця з'явився шанс взяти реванш, але вже на профі-рингу, а також об'єднати два пояси - WBC і IBF.

Зараз на рахунку у Олександра Гвоздика 17 перемог в 17 поєдинках, 14 з яких - нокаутом. Крайній бій українець провів в березні цього року - Гвоздик захистив титул, вигравши технічним нокаутом в п'ятому раунді у француза Дуду Нгумбу. Не дуже відстає в результатах і Бетербієв, який провів 14 поєдинків і всі виграв нокаутом. Крайнім суперником росіянина стіл уродженець Боснії і Герцеговини Радівоє Калайджіч. Але чи вдасться Бетербієву перемогти і Олександра Гвоздика?

А напередодні бою, в п'ятницю, 18 жовтня, о 22:00 в ефірі «Інтера» - спецпроект «Олександр Гвоздик. Перемоги в рингу і в житті». В ексклюзивному інтерв'ю ведучому «Великого боксу» Роману Кадеміну Гвоздик офіційно оголосив, що йде за титулом абсолютного чемпіона світу і чесно розповів, чи має на нього вплив той факт, що Бетербієв вже перемагав його десять років тому.