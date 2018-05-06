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    Олександр Усик планує відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві

    Український боксер зізнався, що не буде ні за кого вболівати
    Володар поясів WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) заявив, що може піти на чоловічий фінал Ліги чемпіонів. Український боксер зізнався, що не буде ні за кого вболівати. «Якщо у мене вийде, якщо я буду тут (в Києві), то я піду (на фінал Ліги чемпіонів), але просто буду дивитися футбол, тому що «Барси» немає. За
    • Сьогодні, 13:36
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    Олександр Усик. Фото:&nbsp;Instagram
    Олександр Усик. Фото: Instagram

    Український боксер зізнався, що не буде ні за кого вболівати

    Володар поясів WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) заявив, що може піти на чоловічий фінал Ліги чемпіонів.

    Український боксер зізнався, що не буде ні за кого вболівати.

    «Якщо у мене вийде, якщо я буду тут (в Києві), то я піду (на фінал Ліги чемпіонів), але просто буду дивитися футбол, тому що «Барси» немає. За «Барсу» топлю», - заявив Усик.

    Відзначимо, що недавно Усик злітав в Париж, а зараз знаходиться в Буковелі, де своє 30-річчя святкує Денис Берінчик.

    Нагадаємо, «Ліверпуль» заздалегідь оголосили переможцем Ліги чемпіонів.

    Джерело: xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ бокс Ліга чемпіонів Олександр Усик
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