Олексій Михайличенко: Росія не заслуговує проводити Чемпіонат світу з футболу

Спортивний директор київського клубу висловив свою позицію щодо проведення ЧС-2018 у Росії

Спортивний директор «Динамо» Олексій Михайличенко заявив, що Росія отримала право на проведення ЧС-2018 незаслужено. Про це він розповів в інтерв'ю програми «Бацман» на 112.ua. «Якщо я скажу, що хочу, щоб у Росії відібрали право проведення Чемпіонату світу, то це прозвучить злостиво. Але я вважаю, що вони його



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Олексій Михайличенко

Спортивний директор київського клубу висловив свою позицію щодо проведення ЧС-2018 у Росії

Спортивний директор «Динамо» Олексій Михайличенко заявив, що Росія отримала право на проведення ЧС-2018 незаслужено.

Про це він розповів в інтерв'ю програми «Бацман» на 112.ua.

«Якщо я скажу, що хочу, щоб у Росії відібрали право проведення Чемпіонату світу, то це прозвучить злостиво. Але я вважаю, що вони його отримали незаслужено. Мені так здається», - сказав він.

«Звичайно, дуже шкода, що ми туди не їдемо. Не у Росію, а на Чемпіонат світу. А як воно буде – мені важко сказати», - додав Михайличенко.

«Але, звичайно ж, я вважаю, що своєю поведінкою, і не тільки по відношенню до України, але і по відношенню до всієї Європи і світу, Росія не заслуговує проводити ЧС-2018», - передає його слова dynamomania.com.

Зазначимо, що Михайличенко двічі був тренером «Динамо». Крім того, тренував національну та молодіжну збірні України.

З 1986 по 1991 роки виступав на збірну СРСР з футболу, з якою ставав олімпійським чемпіоном і віце-чемпіоном Європи.

Нагадаємо, Україна спробує бойкотувати ЧС-2018 у Росії через іноземні федерації футболу.