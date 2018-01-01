Україна спробує бойкотувати ЧС-2018 у Росії через іноземні федерації футболу

Окрім того, очікують на допомогу іноземних організацій футбольних фанатів

Україна проводить переговори з федераціями футболу та фанатськими організаціями про можливість бойкоту Чемпіонату світу з футболу у 2018 році в РФ або протестів у межах заходу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує «Інтерфакс-Україна». «Ми розмовляємо з різними федераціями, можу відкрити це



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Окрім того, очікують на допомогу іноземних організацій футбольних фанатів

Україна проводить переговори з федераціями футболу та фанатськими організаціями про можливість бойкоту Чемпіонату світу з футболу у 2018 році в РФ або протестів у межах заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Ми розмовляємо з різними федераціями, можу відкрити це питання, але ми також говоримо, можу сказати, з різними організаціями фанів щодо того, як вони можуть порушувати різні політичні питання, бойкотуючи цей чемпіонат або чітко висловлюючи свою позицію під час перебування у Росії», - сказав він Клімкін на прес-конференції.

Прес-конференція була за підсумками діяльності української дипломатії у 2017 році та щодо пріоритетів на 2018 рік.

Міністр зазначив, що переговори проводяться окремо з федераціями й організаціями футбольних фанатів.

Нагадаємо, українські патріоти влаштують акцію за бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Окрім того, австралійських політиків закликають не їхати на футбольний Чемпіонат світу до Росії.