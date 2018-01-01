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    Олімпіада-2018. У лижній гонці на 10 км Анцибор потрапила до топ-50, виграла норвежка Хага

    Анцибор стала 46-ою, а Антипенко – 52-ою
    Українські лижниці не зовсім вдало виступили у гонці на 10 кілометрів на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Марина Анцибор у підсумку показала 46-й результат, а Тетяна Антипенко – 52-й. Після фінішу в ефірі UA:Перший українки вибачилися перед українськими вболівальниками, що їм не вдається поборотися за нагороди. При цьому Марина та Тетяна
    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка
    Шарлотт Калла. Фото Getty Images
    Шарлотт Калла. Фото Getty Images

    Анцибор стала 46-ою, а Антипенко – 52-ою

    Українські лижниці не зовсім вдало виступили у гонці на 10 кілометрів на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Марина Анцибор у підсумку показала 46-й результат, а Тетяна Антипенко – 52-й.

    Після фінішу в ефірі UA:Перший українки вибачилися перед українськими вболівальниками, що їм не вдається поборотися за нагороди.

    При цьому Марина та Тетяна зазначили, що вони викладаються по повній на змаганнях у Південній Кореї.

    Перемогу у цій дисципліні здобула Рагніль Хага з Норвегії. Її час – 25:00.5 хв.

    Анцибор відстала від олімпійської чемпіонки на три хвилини 18 секунд, а Антипенко – на три хвилини 37 секунд.

    Срібну нагороду здобула Шарлотт Калла зі Швеції, а бронзових призерок відразу дві – норвежка Маріт Бйорген і представниця Фінляндії Криста Пармакоскі.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Жінки, 10км

    1. Рагніль Хага (Норвегія) – 25:00.5
    2. Шарлотт Калла (Швеція) - +20.3
    3. Маріт Бйорген (Норвегія) - +31.9
    3. Криста Пармакоскі (Фінляндія) - +31.9
    ...46. Марина Анцибор (Україна) - +3:18.2
    ...52. Тетяна Антипенко (Україна) - +3:37.7

    Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея лижний спорт
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