Олімпіада-2018. У лижній гонці на 10 км Анцибор потрапила до топ-50, виграла норвежка Хага
- Сьогодні, 09:43
-
Розсилка
Анцибор стала 46-ою, а Антипенко – 52-ою
Українські лижниці не зовсім вдало виступили у гонці на 10 кілометрів на Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Марина Анцибор у підсумку показала 46-й результат, а Тетяна Антипенко – 52-й.
Після фінішу в ефірі UA:Перший українки вибачилися перед українськими вболівальниками, що їм не вдається поборотися за нагороди.
При цьому Марина та Тетяна зазначили, що вони викладаються по повній на змаганнях у Південній Кореї.
Перемогу у цій дисципліні здобула Рагніль Хага з Норвегії. Її час – 25:00.5 хв.
Анцибор відстала від олімпійської чемпіонки на три хвилини 18 секунд, а Антипенко – на три хвилини 37 секунд.
Срібну нагороду здобула Шарлотт Калла зі Швеції, а бронзових призерок відразу дві – норвежка Маріт Бйорген і представниця Фінляндії Криста Пармакоскі.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Жінки, 10км
1. Рагніль Хага (Норвегія) – 25:00.5
2. Шарлотт Калла (Швеція) - +20.3
3. Маріт Бйорген (Норвегія) - +31.9
3. Криста Пармакоскі (Фінляндія) - +31.9
...46. Марина Анцибор (Україна) - +3:18.2
...52. Тетяна Антипенко (Україна) - +3:37.7
Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.