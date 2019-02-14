«Олімпіакос» - «Динамо» - 2:1. Португалець Жіль Діаш забив киянам фантастичний гол (відео)



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Жіль Діаш забив неймовірний м'яч O Jogo

Українці програли перший тайм

Завершився перший тайм у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким «Олімпіакосом» і українським «Динамо» в Піреї.

Зустріч розпочалася швидким голом єгипетського нападника господарів Ахмеда Хассана.

«Динамо» відігралося на 28-й хвилині - відзначився Віталій Буяльський.

І все ж на перерву лідерами пішли ті, хто грав справді краще. На 37-й хвилині португальський вінґер «Олімпіакоса» фантастично пробив метрів з 25-ти точно в кут. Денис Бойко стрибнув, але шансів врятувати команду не мав - 2:1.

Додамо, що новачок «Динамо» Фран Соль впродовж першого тайму торкався м'яча лічені рази.