  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Олімпіакос» - «Динамо» - 2:1. Португалець Жіль Діаш забив киянам фантастичний гол (відео)

    • Розсилка
    Жіль Діаш забив неймовірний м'яч - «Олімпіакос» - «Динамо» - 2:1. Португалець Жіль Діаш забив киянам фантастичний гол (відео)
    Жіль Діаш забив неймовірний м'яч
    O Jogo

    Українці програли перший тайм

    Завершився перший тайм у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким «Олімпіакосом» і українським «Динамо» в Піреї.

    Зустріч розпочалася швидким голом єгипетського нападника господарів Ахмеда Хассана.

    «Динамо» відігралося на 28-й хвилині - відзначився Віталій Буяльський.

    І все ж на перерву лідерами пішли ті, хто грав справді краще. На 37-й хвилині португальський вінґер «Олімпіакоса» фантастично пробив метрів з 25-ти точно в кут. Денис Бойко стрибнув, але шансів врятувати команду не мав - 2:1.

    Додамо, що новачок «Динамо» Фран Соль впродовж першого тайму торкався м'яча лічені рази.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ