«Динамо» вже на сьомій хвилині пропускає від «Олімпіакоса» (відео)
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Розсилка
Ахмед Хассан знайшов свій шанс дуже швидко
Olympiacos.org
Помилку допустив оборонець Шабанов
Команда київського «Динамо» пропустила на самому старті поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи у Піреї.
До взяття воріт призвела помилка центрального боронця Артема Шабанова, який замінив в основі травмованого Тамаша Кадара. Артем на сьомій хвилині дав прийняти м'яч у центрі карного майданчика Костасу Фортунісу і виконати скидку на Ахмеда Хассана. Єгиптянин вразив ворота Дениса Бойка метрів з восьми.
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