«Динамо» вже на сьомій хвилині пропускає від «Олімпіакоса» (відео)



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Ахмед Хассан знайшов свій шанс дуже швидко Olympiacos.org

Помилку допустив оборонець Шабанов

Команда київського «Динамо» пропустила на самому старті поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи у Піреї.

До взяття воріт призвела помилка центрального боронця Артема Шабанова, який замінив в основі травмованого Тамаша Кадара. Артем на сьомій хвилині дав прийняти м'яч у центрі карного майданчика Костасу Фортунісу і виконати скидку на Ахмеда Хассана. Єгиптянин вразив ворота Дениса Бойка метрів з восьми.