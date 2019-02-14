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    «Динамо» вже на сьомій хвилині пропускає від «Олімпіакоса» (відео)

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    Ахмед Хассан знайшов свій шанс дуже швидко - «Динамо» вже на сьомій хвилині пропускає від «Олімпіакоса» (відео)
    Ахмед Хассан знайшов свій шанс дуже швидко
    Olympiacos.org

    Помилку допустив оборонець Шабанов

    Команда київського «Динамо» пропустила на самому старті поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи у Піреї.

    До взяття воріт призвела помилка центрального боронця Артема Шабанова, який замінив в основі травмованого Тамаша Кадара. Артем на сьомій хвилині дав прийняти м'яч у центрі карного майданчика Костасу Фортунісу і виконати скидку на Ахмеда Хассана. Єгиптянин вразив ворота Дениса Бойка метрів з восьми.

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