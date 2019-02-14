Динамівець Буяльський зрівнює рахунок у матчі з «Олімпіакосом» (відео)



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Віталій Буяльський використав першу ж нагоду відзначитися Дзеркало тижня

Гол виглядає з огляду на розвиток подій на полі трохи нелогічно

Команда київського «Динамо» зрівняла рахунок у поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи у Піреї.

Швидко пропустивши м'яч у власні ворота від нападника Ахмеда Хассана, кияни надалі ледь не отримали від «Олімпіакоса» мінімум ще двічі. Втім, киянам трохи пощастило. Особливо в епізоді, коли обігравши Дениса Бойка, по порожніх воротах не влучив Костас Фортуніс.

Натомість для киян успішною виявилася ледь не перша повноцінна вилазка на чужу половину. Віктор Циганков віддав на Томаша Кендзьору, той справа у підкаті спрямував м'яч у центр карного майданчика на Буяльського, а Віталій сходу пробив у кут.

«Олімпіакос» - «Динамо» - 1:1. Триває перший тайм.